Patxi López critica a Podemos porque "miente descaradamente" con la ley del sólo sí es sí

López niega, en una entrevista con El Mundo, que el PSOE haya pactado "absolutamente nada" con el PP y Vox, y ha lamentado que Unidas Podemos se situara "fuera de la realidad" frente al problema que ha generado la ley del sólo sí se sí rebajando penas a los agresores sexuales.

"Había que arreglarlo sí o sí", considera, toda vez que la proposición de ley entra la próxima semana en el plazo para registrar enmiendas y la formación morada ha adelantado que esperará a ver si hay margen de negociación con los socialistas antes de presentar sus iniciativas de cambio.

"Yo no quería el apoyo del PP, quería el apoyo de los que apoyan la ley. Porque el PP no apoya la ley. Votó en contra de la ley y ahora se envuelve en la bandera del feminismo. No, cuentos los justos", ha indicado Patxi López tras recordar que los populares han llevado al Constitucional todas las leyes que los gobiernos socialistas y progresistas han aprobado para avanzar en esa lucha por la igualdad.

De hecho, López no ve posible en España un gran gobierno de coalición, como en Alemania, entre un centro derecha y un centro izquierda para dejar fuera a los partidos más radicales: "No tiene pinta, no. Pero tampoco es necesario, creo".

Para el portavoz socialista en el Congreso "lo que sí se necesita, siempre, es que cuando un partido está en la oposición sepa que su papel no consiste en criticar al Gobierno por todo y para todo, sino también ser capaz de definir espacios de entendimiento en asuntos de Estado".

En este sentido, López ha acusado al PP de "echar basura" al PSOE con el caso Mediador, en el que está presuntamente implicado el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo en un caso de corrupción, al "señalar" la foto en la que aparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el sobrino del exdiputado, y ha vuelto a recordar la otra fotografía del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, con el narcotraficante Marcial Dorado.

"Cuando nos señalan con el dedo, porque el PP ha usado esto para echar basura sobre el grupo socialista y sobre el partido, reaccionamos, porque nosotros reaccionamos frente a la corrupción y, como digo, la apartamos de nuestras filas. Pero aquel que nos estaba señalando con el dedo, efectivamente no se fue una vez, se fue muchas veces de vacaciones con un narcotraficante sabiendo que lo era", ha zanjado.EFE