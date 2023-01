Una mayoría no ve merma de tensión política con la reforma de la sedición

La reducción de penas que han ocasionado las reformas de los delitos de sedición y malversación en el Código Penal promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez no han contribuido a reducir la tensión política en Cataluña. Así lo piensa el 58,3% de los encuestados por el Instituto DYM en su estudio del mes de enero para Diario de Navarra. Tan solo un 28,1% considera que la rebaja de las condenas mejorará el clima político en la región y su relación con el Estado y resto de autonomías.

Los electorados de PP (79,3%), Vox (71,7%) y Ciudadanos (72,9%) son los más convencidos de lo estéril de la medida, mientras que los votantes de PSOE (43%) y Unidas Podemos (46,2%) sí creen en los beneficios de la decisión.

Lejos de contribuir a la debilitación del soberanismo, la encuesta considera que los partidos independentistas catalanes se han visto reforzados con las reformas legislativas, según el 59,3% de los entrevistados por DYM, frente al 20,9% que piensa que la posición secesionista se ha visto mermada.

Como es previsible, los electorados de PP (79,7%), Vox (75,9%) y Ciudadanos (74%) ratifican la visión negativa frente a la más receptiva de PSOE (31,6%) y Unidas Podemos (30,3%). Curiosamente, son mayoría en estas dos últimas formaciones los que ven un refuerzo en las políticas de las formaciones soberanistas (46,5%) y (45,3%) respectivamente.

EN VIGOR DESDE EL 4 DE ENERO

El pasado 4 de enero entró en vigor esta reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y lo cambia por otro de desórdenes públicos. El delito de sedición dejará de tener una condena de entre 10 y 15 años de prisión y con 10 a 15 años de inhabilitación y tendrá una pena de entre 3 y 5 años de prisión y una inhabilitación de 6 a 8 años. Ya no existirá el delito de sedición por el que fueron condenados por el 1 de octubre los líderes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Por otro lado, el delito de malversación (un delito que únicamente afecta a los políticos) también sufrirá cambios. Actualmente estaba tipificado con hasta 8 años de prisión, pero sin embargo, a partir de ahora, si no hay ánimo de lucro o enriquecimiento personal, tendrá penas máximas de 4 años de cárcel.

Estas dos nuevas reformas han suscitado numerosas críticas por parte de los partidos de la oposición Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y por algunos de los miembros del propio PSOE, como los presidentes autonómicos Javier Lambán, Emiliano García-Page o el exmandatario socialista, Alfonso Guerra.

DEBILIDAD Y 'PROCÉS'

Respecto al sondeo de DYM, el 62,8% de los encuestados cree que las reformas de los delitos (sedición y malversación) han debilitado al Gobierno de España, frente a un 19,4% que no lo cree así y un 17,8% que no contesta. PP (75,8%), Vox (87,7%) y Ciudadanos (76,5%) son los más convencidos, mientras que para el votante de PSOE (26,3%) y Unidas Podemos (43%), el Ejecutivo se ha visto reforzado con sus decisiones.

También la mayor parte del electorado del PSOE (61,1%) considera que el efecto de las reformas debilita al Gobierno de Pedro Sánchez.

Relacionado con el pulso soberanista y a los diez años del inicio del considerado procés, el sondeo pregunta si dicho proceso soberanista en Cataluña se da por concluido. La respuesta es clara, con un 67,8% de encuestados que opinan claramente que no, frente a un 18,2% que cree que el procés aún no ha terminado. Los votantes de Ciudadanos (84,7%) son los que tienen más claro que continuarán las reivindicaciones en favor de la indepndencia, seguidos de los de PP (79,5%) y Vox (74,8%). También son mayoría los votantes socialistas (57,5%) que así lo ven y los simpatizantes de Unidas Podemos (61,6%).

La probabilidad de que las reformas legislativas propicien una declaración unilateral de independencia en Cataluña es solo factible para el 38,5% de la población encuestada (muy probable para el 18,5% y bastante probable para el 20%). El 40,1% ve alguna opción y el 11,6% no aprecia ninguna posibilidad de que se produzca.

FEIJÓO, AYUSO Y DÍAZ

El barómetro de enero del DYM eleva la intención de voto del PP al 31,6%, máximo histórico desde 2020, con una orquilla de 130-134 diputados, por delante del PSOE (26,9%) y 102-106 escaños. Les siguen Vox (14,8%), Unidas Podemos (9,6%), Ciudadanos y Más País, ambos con el 2,1%.

Desde diciembre la diferencia en intención de voto entre PSOE y PP ha aumentado 7 décimas, hasta 4,7 puntos.

En la valoración de líderes políticos del Instituto DYM, todos suspenden en una escala de 0 a 10. Las mejores puntuaciones las reciben Alberto Núñéz Feijóo (4,2), Isabel Díaz Ayuso y Yolanda Díaz, ambas con 4,1; Pedro Sánchez (3,6), Inés Arrimadas e Íñigo Errejón , los dos 3,3 y cierran la lista Santiago Abascal (2,7) e Irene Montero (2,4).

La ocupación de Brasil puede darse en España (30%)

Las imágenes del Congreso de Brasil ocupado por una turba de seguidores de Jair Bolsonaro y después de no aceptar los resultados de las elecciones presidenciales es también uno de los temas de la encuesta. De hecho, el 29,7% de los entrevistados cree que la ocupación de los edificios de las principales instituciones de Brasil puede reproducirse en España, frente a un 48,3% que piensa que no sería posible y un 22% que prefiere no responder. La pregunta también se extrapola a otros países europeos donde el temor aumenta. Un42,8% considera que es posible que se dé en algún otro lugar de Europa, mientras que un 34,4% piensa que esto no sucederá ante el silencio de un 22,8%. Los electorados de Vox y Unidas Podemos son los que más se reafirman en que dicha situación no tendrá lugar en algún país de la Unión Europea.