Miles de personas se manifiestan en Madrid contra Sánchez y "la deriva política que ha tomado España"

multitudinaria manifestación convocada por más de un centenar de asociaciones y colectivos de la sociedad civil se ha concentrado este mediodía en la plaza de Cibeles de Madrid para protestar contra Pedro Sánchez, su "Gobierno de la mentira y los pactos oscuros" y "la deriva política que ha tomado España".

Un total de 31.000 manifestantes, según cifras de Delegación del Gobierno en Madrid, han ocupado la plaza y las calles adyacentes portando sobre todo banderas de España o pancartas con mensajes como "Sánchez, traidor", "Gobierno, dimisión", "Separatistas, fuera de aquí" o "Democracia, sí, Dictadura, no".

Bajo el lema 'Por España, la democracia y la Constitución', la protesta ha dado comienzo a las 12.00 horas y alrededor de la plaza se ha montado un escenario en el que los organizadores, Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y Alternativa, han mostrado su "preocupación" y "rechazo a la deriva política que ha tomado España". GRAVE EROSIÓN DE LAS INSTITUCIONES

"No se trata de izquierdas, derechas o centro, si no que se trata de no permanecer impasible ante la grave erosión de nuestras instituciones, el deterioro de nuestra democracia y el debilitamiento de nuestro Estado", aseguraba el manifiesto leído durante la concentración.

En este sentido, se subrayaba que "los españoles no hemos votado lo que está sucediendo", ya que el Partido Socialista concurrió a las elecciones asegurando que "nunca sostendría la gobernabilidad en quienes desde la Generalitat acababan de articular un golpe de Estado" o que se comprometió también a "hacer de la lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática dos de sus principales objetivos".

Por eso, en el manifiesto se ha reclamado "una España unida en iguales derechos" y se criticaba la reforma del Código Penal "por la puerta de atrás", entre gritos de "Gobierno, dimisión" de los manifestantes.

PRESENCIA DE ABASCAL Y DE MIEMBROS DE PP Y CS

La protesta ha contado con el apoyo del PP, Vox y Ciudadanos, pero el único líder nacional que ha acudido ha sido Santiago Abascal

El líder de Vox se ha mostrado "convencido" de "la necesidad de una movilización permanente y masiva hasta la expulsión del autócrata Pedro Sánchez del poder".

"Frente al peor Gobierno de la democracia, de la mentira a los electores y los pactos oscuros con enemigos del orden constitucional y de la unidad de la nación, estamos en el mejor lugar que podíamos estar", ha añadido.

Por su parte, el PP nacional ha estado representado este sábado con varios miembros del equipo de Alberto Núñez Feijóo: el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, y la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

Tellado ha criticado la incompetencia y soberbia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y le ha recordado que "no todo vale para seguir en el Gobierno".

"Este es un Gobierno incompetente. Su incompetencia y soberbia están permitiendo que agresores sexuales salgan de prisión antes de tiempo y está permitiendo que más de 200 hayan visto sus penas reducidas", ha señalado Tellado, en referencia a la ley del 'sólo sí es sí'.

Además, el vicesecretario de organización del PP ha destacado que le gustaría que los socialistas estuvieran en la manifestación también, pero que su partido "nunca les dejaría", y ha recordado el ejemplo del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, recientemente expulsado del PSOE.

En Ciudadanos, ha acudido a la protesta los diputados Inés Arrimadas y Guillermo Díaz, así como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que ha señalado como objetivo "revertir todo lo que se ha hecho" en los últimos años por el Gobierno estatal para "desarmar el Estado de Derecho.

"Hay tres palabras que a todos constitucionalistas no nos tienen que dar miedo y siempre tenemos que reivindicar: España, Democracia y Constitución", ha remarcado Villacís.

Entre los asistentes también se encuentra la ex dirigente de UPyD Rosa Díez, el ex político del PP Aleix Vidal-Quadras, el filósofo Fernando Savater y el escritor Andrés Trapiello, entre otros.