La Generalitat acusa a Llarena de "retorcer" y "forzar" el delito de malversación

El magistrado Pablo Llarena, que instruye en el Supremo la causa del procés, ha aplicado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la derogación del delito de sedición, pero mantiene su procesamiento por desobediencia y por malversación agravada, castigado con una pena de hasta 12 años de prisión.

La decisión de Llarena coincidió este jueves con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición, que sustituye por uno de "desórdenes públicos agravados", y que reduce asimismo algunas penas del delito de malversación, lo que obligará al Supremo también a revisar la sentencia del "procés".

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont aseguró en respuesta a esa decisión que librará "hasta el final" la "batalla judicial europea" para evitar su extradición a España y advirtió de que no volverá "ni esposado ni rendido ante un juez español".

En una entrevista este viernes en TV3, donde se ha referido irónicamente a la "homilía" de Llarena, la consellera Vilagrà ha asegurado que los hechos de octubre de 2017 no corresponden a un tipo agravado de malversación: "Es evidente que en el 1 de octubre no hubo enriquecimiento. Por lo tanto, es evidente que esto también decaerá y que Llarena no podrá imputar este agravado".

La consellera ha considerado que "una cosa es el texto legislativo y otra la interpretación" de los jueces, que "siempre intentan hacer la más dura". "Pero en este caso no es interpretación: es retorcimiento del delito de malversación e interpretación muy forzada del texto", ha reprochado.

Vilagrà ha mostrado por otro lado su "pleno respeto" a la estrategia de defensa de Puigdemont, más allá de que la Generalitat desea que el expresident regrese a Cataluña "lo más pronto posible" y por ello trabajará para que ese retorno sea posible, como también el de Marta Rovira y otros dirigentes.

"Pero sin precipitación, que es mala consejera. Es normal que lo quieran estudiar con mucha calma", ha indicado la consellera de Presidencia.

Por último, ha sido preguntada sobre si cree que el líder de ERC, Oriol Junqueras, inhabilitado aún por su papel en el 1-O, debería presentarse como candidato del partido a la Generalitat en unas futuras elecciones, si finalmente fuera absuelto.

Vilagrà ha defendido que Esquerra tiene "muchos activos" y que "se trata de tener el máximo número de personas potentes, dispuestas, determinadas a tirar el proceso de independencia adelante. Me parecería perfecto que esta situación se pudiera dar -ha apuntado sobre Junqueras-, pero en todo caso lo decidirá el partido en función del momento y las circunstancias".