Santos inocentes 28 de diciembre: origen y por qué se celebra con bromas

Hoy es un día para estar alerta. Es el día de las bromas por excelencia. Bromas en casa, en el trabajo, en los medios de comunicación... No es un día marcado en el calendario laboral, porque no es festivo si no laborable, pero es importante saber cuándo se celebra este día para estar atento a posibles desinformaciones.

Como prácticamente todas las festividades en España, se cree que el día de los Santos Inocentes tiene que ver con la religión católica. Y aunque sea un día marcado por las bromas, poca broma con su origen: el 28 de diciembre recuerda la matanza de los niños de Belén ordenada por el rey Herodes, con el objetivo de deshacerse del Mesías que acababa de nacer. Este episodio bíblico relata cómo Herodes I el Grande ordenó matar a todos los menores de dos años para acabar con el que sería el futuro rey de los judíos, que acababa de nacer y que amenazaba su poder.

Pero el origen de la celebración de los Santos Inocentes ligado a la cultura del humor tampoco está muy claro. Esta fiesta también tiene cierta relación con las celebraciones paganas que los romanos dedicaban a Saturno, las 'saturnalias', que se celebraban los últimos días del año. La tradición dice que se ofrecía pan en cuyo interior se encontraba un haba; el que la encontrara era nombrado rey de manera temporal. El rey de mentira era el encargado de gastar bromas a los asistentes a estas fiestas, las ya famosas 'inocentadas' del 28 de diciembre.

Los monigotes de papel, en muchos casos recortados de una hoja de periódico, que se suelen colgar hoy en la espalda de transeúntes y compañeros sin que éstos se den cuenta a modo de broma (o "inocentada"), reciben también el nombre de llufes. El término se usaba en algunas zonas de Cataluña para denominar a ciertos espíritus etéreos, de aire o viento, parecidos a las hadas o a los duendes.

En cualquier caso a raíz de esta celebración, en España nació, en 1995, la conocida gala 'Inocente, inocente' de la televisión pública, un proyecto solidario para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer y la Federación Española de Instituciones de Síndrome de Down, en el que las bromas se le hacen a diferentes famosos para luego ser televisadas. 27 años de solidaridad y risas a costa de los famosos.

