Black Friday 2022: 5 consejos de la OCU para comprar online

noviembre llega una de las campañas de consumo más exitosas y esperadas de los últimos tiempos: el En el mes dellega una de las campañas de consumo más exitosas y esperadas de los últimos tiempos: el Black Friday . Un periodo de descuentos que, en ocasiones, nos permite un verdadero ahorro en los productos que deseamos pero que, en otras, camufla falsas ofertas.

consumo racional y sostenible”. Cuando este tipo de compras se realizan en internet, debemos ser especialmente cuidadosos y tomar diferentes medidas para asegurarnos de que la compra no terminará siendo una desilusión. Y, sobre todo, tal y como apunta la OCU “recuerda la importancia de un”.

LOS 5 CONSEJOS DE LA OCU PARA LAS COMPRAS ON LINE

cinco pautas que, según la Estas son lasque, según la Organización de Consumidores y Usuarios debes tener en cuenta a la hora de comprar on line:

Comparar es la mejor manera de ahorrar: puedes consultar los comparadores que la OCU pone a disposición de sus usuarios en su web o utilizar el asesor de precios de la OCU para saber si realmente has encontrado un buen precio. Recuerda que tienes derecho a desistir de la compra, si no te convence, y que dispones de 14 días para devolver el producto comprado por Internet sin dar explicaciones. Cerciórate de que compras online en sitios que te ofrezcan garantías: asegúrate de que la página tiene protocolo de seguridad, https y desconfía de páginas mal traducidas, con errores manifiestos, etc. Lee antes los Términos y Condiciones de Uso. Opta por pagar con tarjeta o Paypal en vez de transferencias Conserva los documentos que prueben la compra, los necesitarás si tienes que reclamar.

OJO CON LOS TRUCOS DE LAS PLATAFORMAS DE VENTA ON LINE

Una de las principales estrategias de las plataformas de venta on line es incitarte a comprar más de lo que habías pensado antes de iniciar la compra. Para ello utilizan diferentes técnicas. Conocerlas y saber identificarlas es primordial para realizar compras responsables en la web.

Estos son los 7 trucos identificados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para engañar al comprador:

1. Sobrecostes disimulados: se añaden productos, costes adicionales en el proceso de compra o contrato de otros servicios, como suscripciones no deseadas. El comprador no es consciente de haber consentido esta compra añadida, porque está oculto. Es importante observar bien la cesta antes de dar el ok a la compra, ya que es ahí donde sí podemos identificar estos sobrecostes.

2. Urgencia para comprar: ofertas donde hay una cuenta atrás o indican un periodo de tiempo determinado antes de que expire es otro de los trucos de las webs. Otro clásico es indicar que existe un número limitado de unidades del producto en stock.

3. El juego de la confusión: es habitual usar un lenguaje poco claro del tipo “Deseleccione esta opción si quiere recibir notificaciones”, o que apele a las emociones: “No gracias no quiero beneficiarme de la oferta”. Son botones con mensajes confusos y contrarios a la lógica del comprador, estratégicamente colocados, que pueden hacer que si actuamos sin pensar seguidos por hábitos o costumbre nos lleven al equívoco haciendo que selecciones lo que no querías.

4. Eligen por ti: utilizan técnicas, visuales sobre todo, para incitarte a la opción más cara de un producto: más grande, más visible, mejor imagen...También buscan hacer gastar más, preseleccionando otros componentes que proponen y que, siempre a juicio del vendedor, serían el complemento perfecto.

5. Aprobación social como argumento de ventas: nos importa la opinión de los demás y si un producto está bien valorado o gusta a más personas, nos sentimos más motivados a comprarlo. Así, es frecuente que las tiendas online incluyen anuncios con información indicando cuántas personas han visto o han comprado el producto e incluso mensajes de otros supuestos compradores hablando positivamente del producto adquirido.

6. Te obligan a hacer lo que no quieres: en algunos sitios web no es posible ni siquiera ver las ofertas ni realizar compras a menos te registres previamente. El objetivo es tener información sobre nosotros, conocer nuestros datos y forzarnos a recibir información comercial incluso si no queríamos.

7. O te ponen difícil hacer lo que quieres: en algunas páginas realizar una acción determinada es mucho más fácil que deshacerla: es típico que sea fácil suscribirse, pero cancelar dicha suscripción sea más complicado. Lo que pretenden es hacerte desistir y que sigas registrado, de alta, activo… a su alcance.