La ventilación mejora la salud y la eficiencia energética: es hora de empezar

Empecemos hablando de salud. Ha costado, pero por fin parece que hay unanimidad: el SARS-CoV-2 responsable de la covid-19 se propaga por aerosoles, partículas infecciosas que se expulsan, sobre todo, al hablar, gritar y cantar. Estas partículas flotan en el aire y otras personas pueden inhalarlas. Entre las medidas para evitar su propagación las mascarillas han jugado un importante papel filtrando el aire que respiramos. ¿Queremos dejar de llevar mascarillas dentro de los edificios? La respuesta es clara: todos lo queremos . Pero, ¿debemos hacerlo? La respuesta ya no es tan clara. Hay que medir y, después, decidir.

Tenemos que conocer la calidad de aire interior. Para caracterizar la calidad del aire dentro de nuestros edificios deberíamos analizar numerosos factores y contaminantes interiores, entre ellos: monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO₂), partículas finas y ultrafinas, radón, plomo, plaguicidas organofosforados, compuestos orgánicos volátiles (benceno, formaldehído, naftaleno) y dióxido de carbono (CO₂). La lista es larga.

¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de aire interior de nuestros edificios? Diluir todos estos contaminantes mediante el aporte de aire exterior: en otras palabras, ventilar.

Cuando ventilamos conseguimos esa dilución e intentamos que el aire interior tenga una calidad igual o mejor que el aire exterior. También podemos tener mejor calidad de aire en el interior gracias a los sistemas de filtración que retienen partículas contaminantes existentes en el aire exterior.

¿Ventilar es importante? Hay numerosos estudios que demuestran la relación entre ventilación y salud. A modo de ejemplo

VENTILACIÓN MECÁNICA VS. NATURAL

Hay dos formas de ventilar: a través de ventanas y ventilación mecánica.

¿Cuál es mejor? A priori podríamos pensar que la ventilación a través de ventanas es una buena idea. No necesita una inversión adicional en equipos y nos ahorramos el consumo de los ventiladores. Para un hogar puede ser una solución aceptable, pero para grandes edificios tiene numerosos inconvenientes.

Los sistemas de ventilación mecánica nos permiten incorporar unos equipos que llamamos “intercambiadores de calor” o “recuperadores de calor”, que facilitan el intercambio de energía térmica entre el aire viciado que tiramos (que está caliente en invierno y fresco en verano) y el aire que viene del exterior (que está frío en invierno y caliente en verano). Estos equipos de recuperación permiten ahorros de energía muy considerables de entre el 50 y el 80 %.

Calentar grandes cantidades de aire en invierno y enfriar grandes caudales de aire en verano tiene un alto coste en energía. No podemos abrir ventanas, tenemos que ventilar a través de sistemas de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor y filtrado. Si usamos ventilación mecánica podemos filtrar el aire exterior para eliminar partículas contaminantes, y eso tampoco podemos hacerlo si ventilamos por ventana.

Además, con las ventanas abiertas, especialmente en el centro de las ciudades, podemos tener importantes problemas de contaminación acústica. Esto también podemos resolverlo con la ventilación mecánica.

¿CUÁNTO AIRE NECESITAMOS?

Una ventilación inteligente implica introducir la cantidad mínima de aire exterior (filtrado y a través del recuperador de calor) en el momento necesario. Esto no podemos hacerlo a través de las ventanas. Pero, ¿cómo podemos saber cuál es esa cantidad mínima de aire que necesitamos y cuándo debemos ventilar?

En esto también hay consenso. La clave está en vigilar el nivel de CO₂. Las ppm (partes por millón) de CO₂ en el aire nos dan un índice del nivel de ventilación que tenemos. Al diluir o bajar la concentración de CO₂ también estamos bajando la concentración del resto de contaminantes. El CO₂ es emitido por las personas; los aerosoles infecciosos, también.

Por tanto, podríamos decir que al medir el CO₂ tenemos un chivato que nos avisa de cuándo necesitamos ventilar y en qué cantidad. Esto es la base de la llamada Ventilación Controlada por Demanda (DCV, Demand Controlled Ventilation, por sus siglas en inglés). Por tanto, medir el nivel de CO₂ puede ayudar a proteger la salud y a reducir el consumo energético.

¿CUÁNTO CO₂ ES ACEPTABLE?

Si no ventilamos es relativamente fácil alcanzar valores de 1000, 2000 y hasta 5000 ppm. Eso dependerá del tamaño del local, de la cantidad de personas, de la actividad que se realiza, de la hermeticidad y del nivel de infiltraciones.

Tenemos numerosos documentos que nos detallan los caudales de aire necesarios por persona para alcanzar un determinado nivel de calidad de aire interior. Pero hay un problema: por el momento se diseña de acuerdo a esos documentos, pero no se verifica, no se inspecciona, no se mide la calidad de aire interior de manera continuada en locales públicos.