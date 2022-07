El PP calienta el duelo con Sánchez al retarle a retirar su plan para cambiar el Constitucional

Un documento de siete páginas con el que los populares tratan de desencallar la negociación con el PSOE y reforzar "la independencia judicial y la calidad democrática de España" con una serie de condiciones, todas "negociables" a excepción de una: que el Ejecutivo retire antes del jueves, cuando está prevista su votación en la Cámara baja, su proyecto de reforma legal exprés para cambiar la composición del Tribunal Constitucional.

Según el PP, la modificación por la vía de urgencia de la ley "compromete la imagen democrática de la nación" y poría acarrear "gravísimas sanciones" por parte de Europa. "Esa es una línea roja", fijó el vicepresidente de Institucional, Esteban González Pons. El Gobierno, sin embargo, se resiste a dar marcha atrás en su iniciativa y carga en que son los conservadores quienes han bloqueado la renovación. "La Constitución y su cumplimiento no es negociable", avisó, por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

En la dirección nacional del PP insisten en que, para retomar las conversaciones con los socialistas, Pedro Sánchez debe mostrar "sentido de Estado" negociando la renovación judicial con ellos, y no con Esquerra, que ya ha avanzado su apoyo a la contrarreforma que plantea el PSOE. "No me entraría en la cabeza que el Gobierno albergue tal temeridad o tal imprudencia", advirtió Pons, que expresó el temor de los conservadores a que el respaldo lleve aparejada la posible "entrada" de los independentistas en el tribunal de garantías.