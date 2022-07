ITV: Los dos cambios que llegan el 1 de julio y cómo afectan

La llegada del mes de julio trae dos novedades en la ITV para quienes tengan que pasar este trámite a partir de hoy.

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) explica que el nuevo Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones de ITV clarifica determinados procedimientos y, sobre todo, elimina las restricciones impuestas a causa de la pandemia de la covid.

Éstas afectaban hasta la fecha a dos procesos para los cuáles era imprescindible que los técnicos entraran en el interior del vehículo: la revisión del correcto estado del troquelado del bastidor y la comprobación de la centralita electrónica mediante el lector OBD (On Board Diagnostics). Pues bien, desde hoy 1 de julio las ITV volverán a revisar estos dos aspectos.

El bastidor

El número de bastidor o VIN (Vehicle Identification Number) es una especie de DNI que incorporan todos los vehículos comercializados en Europa. Se trata de un código de 17 dígitos (números y letras) que aporta una gran cantidad de datos relacionados con el historial del vehículo, como la fecha de fabricación y de matriculación, las revisiones que ha pasado o los accidentes que ha sufrido. Además, permite identificar características principales como la marca, el modelo o el color.

Desde hoy se realizará de nuevo la inspección visual del número de bastidor, en la que se comprueban tres aspectos: que existe, que está en buen estado (es legible, no hay manipulación aparente y no está incompleto) y que coincide con el número que figura en la documentación del vehículo.

AECA-ITV señala que el número de bastidor puede estar ubicado en tres lugares distintos del vehículo: el salpicadero, dónde está grabado y es visible a través de la luna delantera; en la placa del fabricante, a menudo con un adhesivo adherido al montante de la puerta del conductor; o troquelado sobre el propio chasis del vehículo, algo menos habitual en los coches actuales.

El lector OBD

La patronal de estaciones de inspección cuenta que el lector OBD “es un sistema que permite la conexión con un ordenador externo a la centralita electrónica del vehículo”. El OBD se utiliza para comprobar que no haya errores o modificaciones que no han sido autorizadas en la centralita electrónica de control. Esta comprobación, una de las que más preocupa a los conductores y que es obligatoria desde mayo de 2018, exige que el operario acceda al interior del coche, ya que los fusibles pueden ubicarse en el salpicadero, debajo del volante, en la guantera o en la consola o túnel central. En la ITV sirve para analizar el sistema de emisiones de los vehículos, aunque no en todos los casos.

Los vehículos que sí tienen que pasar estas pruebas de control de emisiones son los turismo en industriales de hasta 3.500 kg que estén bajos las normativas de emisiones Euro 5 (entrada en vigor en septiembre de 2009), Euro 6 (septiembre de 2014) y Euro 4 (enero de 2005).