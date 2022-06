Asociaciones de víctimas del terrorismo no irán al homenaje del Congreso

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) se han sumado a la decisión del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) de no asistir tampoco este año al homenaje a este colectivo en el Congreso de los Diputados, el día 27.

En un comunicado la AVT señala que "o se está con las víctimas o se está con los verdugos", añade que "no se puede homenajear a las víctimas del terrorismo y gobernar con el apoyo de los que son los herederos del brazo institucional de ETA " y recuerda que no acudirá por tercer año consecutivo al homenaje que organiza el Congreso.

La AVT comenta que "desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno EH Bildu se ha convertido en uno de los socios preferentes del Ejecutivo siendo decisivo a la hora de aprobar asuntos fundamentales como los presupuestos generales del Estado o la subida de las pensiones y siendo habitual que salga al estrado del Congreso a dar lecciones de derechos humanos".

"EH Bildu no es una formación política con agenda social como algunos piensan sino que se trata de un proyecto político basado en la justificación de la acción terrorista de ETA, la exaltación de la figura de los terroristas y el no reconocimiento del Estado de derecho, concretamente de la aplicación de la ley y de la justicia", añade la AVT.

Por su parte la APAVT informa de que no asistirá por tercera edición consecutiva al homenaje porque considera que el Gobierno "ha traspasado una serie de líneas rojas", entre ellas "el protagonismo político y el reconocimiento dado a los herederos del brazo político de ETA, EH Bilbu, uno de los socios preferentes de Pedro Sánchez que no ha dudado en cambiar presos por su apoyo".

"Seguimos manteniendo que EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más mientras no condene la violencia de ETA y admita que no tuvo justificación, agrega.

Y lamenta que el Gobierno asista "con total pasividad a todos los homenajes que se siguen llevando a cabo a los terroristas en las calles de País Vasco y Navarra".

"No vale humillar a las víctimas del terrorismo durante todo el año y el 27 de junio llenar el Congreso de buenas palabras e intenciones que luego no se cumplen", concluye la APAVT.

En declaraciones a Efe el vicepresidente de DyJ, Víctor Cotobal, dice: "Como todos los años no asistimos a un acto de homenaje en el Congreso de los Diputados cuando están los herederos de Batasuna y ETA, que además apoyan al actual Gobierno".

"Cómo un Gobierno que se apoya en ETA va a hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo", pregunta Víctor Cotobal.

Covite ya anunció el pasado día 17 que "por dignidad y coherencia" tampoco acudirá este año al homenaje al tener EH Bildu representación en la Cámara.