El incendio de Pujerra (Málaga), que ha afectado a unas 3.500 hectáreas, está ya estabilizado 

La Dirección Operativa del Plan Infoca ha dado por estabilizado este viernes por la mañana el incendio declarado el miércoles en el municipio malagueño de Pujerra, fuego que ya ha afectado a unas 3.500 hectáreas de superficie forestal, principalmente a monte bajo y pinar, con distintas grados de afección.

Además, se ha declarado nivel 0, lo que significa que ya no afecta a núcleos urbanos ni a personas, y a partir de ahora se intentará controlar y, posteriormente, extinguir el incendio.

Al pasar a nivel 0 se ha autorizado el regreso de los últimos vecinos que permanecían desalojados. De esta forma, se ha permitido la vuelta de los 60 vecinos de la urbanización de Montemayor, los primeros que fueron evacuados, y de las seis familias del núcleo de diseminados de la zona de Velerín Alto.

En la noche de ayer se autorizó el regreso de la gran mayoría de los desalojados. Concretamente, de los vecinos de las urbanizaciones de Marbella Club y Benahavís Hill, así como los del casco urbano de Benahavís.

En total, el incendio de Pujerra, que también ha afectado a Júzcar y Benahavís, ha tenido desalojados a casi 2.000 personas de cinco núcleos poblacionales.

El bombero forestal que continuaba hospitalizado en estado grave tras sufrir quemaduras en el incendio ha registrado una considerable mejoría y ha pasado a planta, según ha informado este viernes el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.

Los otros dos bomberos heridos en este siniestro obtuvieron el alta hospitalaria al día siguiente del ingreso.

Bendodo durante su comparecencia ha recordado que "es un incendio y no es política", que "no todo vale en campaña" y que "el desfile de candidatos por allí se lo podían haber ahorrado" porque -destaca- "la gente no entiende que se vaya a hacer campaña a un incendio estorbando a los profesionales".

Por su parte, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido extremar las precauciones ante la ola de calor que se prevé a partir de este fin de semana en zonas de Andalucía para evitar incendios como el de Pujerra.

“Nos esperan temperaturas muy altas, de hasta 40 grados en el Valle del Guadalquivir, y pedimos precaución”, ha advertido Crespo, que ha recordado que en Granada hubo recientemente un incendio a causa de una barbacoa que hizo peligrar la Abadía del Sacromonte.

La consejera de Agricultura ha señalado que esta situación “no puede quedar impune” porque se pone en peligro a los bomberos y a los ciudadanos y ha insistido en que hay que ser “conscientes” de que se vive un cambio climático que afecta al sur de España, por lo que “hay que tener las normas muy claras para evitar males mayores”.

“Si ha sido una negligencia que sepan claro –los ciudadanos- que no se pueden ni deben hacer y, si es intencionado, que lo paguen con creces los culpables porque esto trae mucha penuria a la zona”, ha señalado la consejera Crespo.

La técnica denominada quemas prescritas se ha convertido en un aliado en este incendio, que sirve en la lucha contra los grandes incendios.

"Todos los incendios forestales no se pueden apagar con agua y en casos como el de Pujerra, es interesante utilizar el fuego térmico para hacer quemas controladas y así cuando las llamas se encuentran en ciertos puntos el fuego se apaga", ha explicado a EFE un portavoz de Infoca.

El dispositivo ha desplegado hasta casi mil efectivos que han trabajado intensamente en labores de extinción, seguridad y coordinación para tratar de volver a la normalidad lo antes posible.

En total, tal y como ha recordado el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz, han sido 966 los efectivos que han trabajado en esta emergencia, a los que ha querido agradecer su “intenso trabajo y la buena coordinación que ha habido”.

Sanz ha agradecido también la labor desempeñada durante estos días por las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil y por Cruz Roja, de los que ha destacado que “han tenido un papel fundamental en la atención a los vecinos afectados.