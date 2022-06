El Cuco y su madre, condenados a dos años de cárcel cada uno por mentir en el juicio de Marta del Castillo

Francisco Javier García, el Cuco, y su madre, Rosalía García, han sido condenados a dos años de cárcel cada uno por mentir a la Justicia en el juicio que condenó a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo en enero del 2009, una sentencia que contenta a la acusación y que la defensa recurrirá.

En la sentencia conocida este jueves, la juez de lo penal 7 de Sevilla condena a ambos al pago de una multa de 1.440 euros, así como que, en concepto de responsabilidad civil, indemnicen de forma conjunta y solidaria a los padres de la joven asesinada con un total de 30.000 euros -15.000 euros a cada progenitor-.

El delito de falso testimonio conlleva una pena de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses, optando la juez por la pena de dos años de cárcel y seis meses de multa “teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y el perjuicio que ha podido causar a la Administración de justicia”, una sentencia que no es firme y será recurrida ante la Audiencia Provincial, según ha adelantado a los periodistas el abogado defensor, Agustín Martínez.

Martínez y la abogada de la acusación, Inmaculada Torres, han estado presentes cuando la jueza, Olga Cecilia Simón, ha comunicado el fallo al Cuco y su madre, quienes han entrado en el edificio en el que fueron juzgados los pasados 26 y 27 de mayo por el garaje para evitar a las personas que les esperaban a las puertas para increparles, y a la nube de fotógrafos y cámaras que aguardaban bajo el sol.

Hace dos semanas, el Cuco y su madre reconocieron, trece años después del juicio que condenó a Miguel Carcaño, que habían mentido a la Justicia, y ello impidió que el único condenado por el asesinato de Marta del Castillo pudiera comparecer con lo que se frustró la oportunidad de que pudiera revelar el paradero del cuerpo de la joven, ya que la jueza consideró que al haber reconocido el falso testimonio no eran necesarias más pruebas.

Agustín Martínez ha reconocido a los periodistas no estar "en nada de acuerdo" con la sentencia porque entiende que "básicamente no entra en el fondo del asunto" y que la jueza resuelve "sin entrar en una justificación" y se limita, según el letrado, a emitir un fallo "para salir al paso, para dar una patada hacia arriba" de forma que sea la Audiencia la que resuelva definitivamente.

El abogado del Cuco ha confesado que esperaba "una sentencia ajustada a derecho" y sin embargo se ha encontrado que una decisión cuya "única finalidad ha sido la contentar los intereses de los padres, que son todo lo legítimos del mundo para reclamar Justicia, pero que esto es justicia instrumental".

Por su parte, Inmaculada Torres, abogada de la acusación que representa a los padres de Marta, ha declarado a los periodistas a la salida del juzgado que no quería hacer una valoración precisa de la sentencia hasta no leerla en profundidad pero que en principio estaba "muy satisfecha" con el resultado y ha destacado que la jueza haya estado más próxima a su posición "conforme a la gravedad de los hechos" ocurridos.

Ha aclarado que la entrada o no en prisión del Cuco depende del juzgado y que no se puede solicitar que esto ocurra hasta que no sea firme, y ha añadido que la indemnización es "anecdótica" porque "lo importante es la condena" y el hecho de que han reconocido que "mintieron en un juicio muy importante, que no les puede salir gratis", y que gracias a esa mentira "aún no se ha encontrado el cadáver".

El Cuco ya fue condenado a tres años de internamiento como encubridor del homicidio de Marta por un tribunal de menores, que lo absolvió de dos delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y de profanación de cadáveres, por los que también había sido acusado.

La Fiscalía solicitó para cada acusado ocho meses de prisión y el pago de una multa de 1.500 euros, la acusación particular y la popular ejercida por la Asociación de Víctimas y Justicia reclamaron dos años de cárcel, el pago de una multa de 1.800 euros y que como responsabilidad civil indemnizaran a los padres con 50.000 euros por daños morales causados.

La defensa reclamó la absolución y de manera subsidiaria que se apreciara la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, con la consiguiente condena a 45 días de prisión y el pago de una multa de 132 euros, una atenuante que la juez desestima porque “ninguna de las defensas ha expresado desde cuándo el procedimiento ha estado paralizado” y porque “ninguna paralización ha existido”.

En cuanto a la indemnización fijada a favor de los padres, la magistrada afirma que su cuantificación “responde a criterios discrecionales del juzgador”, e indica que, en este caso, “es indudable el daño que se vuelve a hacer a los padres" de Marta del Castillo, por lo que fija la indemnización en un total de 30.000 euros “teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos sobre los que se ha faltado a la verdad y el dolor innegable y manifiesto de los padres”.