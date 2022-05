Feijóo pide estar listos para las elecciones: "Queda mucho curro por delante"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado a las bases de su partido que falta “un año y una semana para las municipales” y ha alertado de que queda “mucho curro por delante” para conseguir un buen resultado en esos comicios.

Durante su intervención en el 18 Congreso autonómico del PP gallego, Núñez Feijóo ha fijado así en las elecciones locales de 2023 su primer reto electoral como líder del Partido Popular y se ha propuesto mejorar los resultados obtenidos en las municipales de 2019.

“Estoy convencido que lo vamos a lograr”, pero para ello hay que “trabajar”, por lo que ha pedido que cada uno se ponga “en su puesto” para volcarse en ese objetivo.

Con tal propósito en el horizonte, no hay “ningún minuto que perder”, ha dicho Feijóo en el recinto ferial de Pontevedra, y ha añadido que es el momento de ratificar a los candidatos que tienen oportunidades de conseguir o mantener el poder en los ayuntamientos y de renovar las direcciones locales y los aspirantes hasta elegir al idóneo.

Núñez Feijóo ha querido recordar también que España se encuentra a la expectativa de la convocatoria de unas elecciones generales que serán marcadas, ha deslizado, en función de los intereses electorales de los partidos que conforman el Gobierno central.

“No sabemos cuánto falta para las generales, dependerá de ERC o de que Yolanda (Díaz) se lleve bien con Podemos y Podemos con Yolanda. En definitiva, de cualquier eventualidad salvo lo que interese a España, por lo que os propongo estar preparados”, ha reflexionado.

Ha reclamado Feijóo trabajo y responsabilidad porque “empezamos una etapa dura”, porque “aquí no se regala nada y al PP, menos", ha zanjado.

"Quiero un partido formado por los mejores, por los mejores equipos, por los mejores cuadros, por las mejores personas. Quiero un partido con principios", ha reclamado.

Y ha dado paso a un matiz para él importante: "No se trata de llegar, sólo. Se trata de cuidar cómo se llega para permanecer en la meta mucho tiempo. No se trata exclusivamente de ver la aritmética para ver si puedo ser presidente sumando las derrotas. No. Se trata de ganar. Amigos, quiero un partido ganador, unido y comprometido".

En su reclamo, Feijóo ha destacado que el del PP es el proyecto "que genera confianza a los catalanes, a los vascos, a los andaluces, a los madrileños". "Somos un partido que genera confianza. No tenemos más objetivos que acertar. No tenemos que rendir cuentas ante nadie, salvo a los españoles. Somos un instrumento democrático de la España constitucional para seguir manteniendo las instituciones constitucionales y gobernar democráticamente nuestro país".

Núñez Feijóo ha agradecido la presencia en Galicia, en una sala "llena, a reventar", la del recinto ferial de Pontevedra, de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, del coordinador general, Elías Bendodo, y, entre otros, del vicesecretario de Política Institucional, Esteban González Pons.

"Han venido sin habérselo indicado", ha compartido, y, con ironía, ha afirmado que eso "acredita su inteligencia", la de "gentes que no han venido a aprender, que no han venido a crecer", que únicamente "han venido a servir".

El líder del PP ha tenido igualmente unas cariñosas palabras para el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también presente y con intervención, al que ha dedicado la siguiente reflexión: "Suceder al presidente Aznar, al presidente Lucas y al presidente Juanvi Herrera no es un tema menor, sino que es una enorme responsabilidad. Alfonso, tienes siempre el cariño y el apoyo de Galicia y del total de España".

Al expresidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, le ha regalado Feijóo dos concesiones, que la suya, "aunque parezca que no", es la tierra "más verde", con sus "encinas de hoja perenne", y la que, además, "tiene muchas más cigüeñas que Galicia, muchas más".

Tampoco se ha olvidado Feijóo de Andalucía, donde el 19 de junio habrá elecciones: "A Andalucía iré todas las veces que el presidente de Andalucía lo proponga, para trabajar por mi compañero, amigo y presidente Juanma (Moreno)".