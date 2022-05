Alfonso Rueda avanza una etapa continuista en Galicia de "normalidad excepcional"

Alfonso Rueda, ha defendido este martes que su etapa al frente del Gobierno gallego estará marcada por el continuismo, aunque con vocación de "ahondar en los aciertos" de los últimos años en los que ha gobernado El candidato a la Presidencia de la Xunta,ha defendido este martes que su etapa al frente delestará marcada por el continuismo, aunque con vocación de "ahondar en los aciertos" de los últimos años en los que ha gobernado Alberto Núñez Feijóo.

A ese continuismo, el candidato lo ha llamado "normalidad excepcional", y es que en su opinión, con las mayorías absolutas del PP, Galicia ha sabido estar al margen en los últimos años de la inestabilidad que ha caracterizado la política española.

En cualquier caso, ha advertido de que él ni es ni pretende ser Núñez Feijóo, de quien se ha declarado discípulo, pese a que ha reivindicado un estilo propio en su acción política.

Como un primer guiño a su antecesor y a las medidas que el nuevo líder del PP demanda al Ejecutivo central, Rueda ha avanzado una rebaja fiscal "sin esperar al Gobierno de España" para las rentas más bajas, consistente en una disminución de cuatro décimas en el primer tramo del IRPF, del 9,4 % al 9 %.

"En consecuencia, los gallegos con una base liquidable igual o inferior a 12.400 euros deberán pagar un 4,3 % menos y los de base igual o inferior a 20.200 euros ahorrarán con esta medida un 2,4 %", ha prometido.

A efectos fiscales, además, a partir de la declaración de 2023, las familias gallegas con dos hijos menores de 25 años contarán con los mismos beneficios fiscales que disfrutan a día de hoy las familias numerosas, lo que se traducirá en una deducción de 250 euros en el tramo autonómico de cuota íntegra del IRPF, que se incrementará en 250 euros extra por el tercer hijo y por cada uno de los siguientes.

Entre otras medidas, también ha avanzado la extensión del aval hipotecario del 15 % a menores de 35 años para los menores de 40 años que tengan hijos y ha ratificado el compromiso para que a partir de septiembre las escuelas infantiles sean gratuitas para todos los hijos, lo que beneficiará a unas 30.000 familias.

Rueda ha anunciado que Galicia ampliará la vacunación infantil gratuita para incluir las vacunas contra la meningitis B, la del virus del papiloma humano para los niños y la antigripal tetravalente.

Con la inclusión de estas tres nuevas vacunas Galicia se convertirá en la comunidad autónoma con el calendario vacunal infantil "más completo" de toda España y solicitará al Ministerio de Sanidad que extienda esta posibilidad a todo el territorio, ha señalado el candidato a la presidencia de la Xunta.

Y es que Rueda ha hecho alusiones constantes al Gobierno de España, al que ha reprochado que premie las "deslealtades" de aquellos "cuyo proyecto político es la disolución del país" con "concesiones y buenas palabras", y que, por el contrario, pague el sentido de Estado de otras formaciones y gobernantes, como los gallegos, "con desplantes e incumplimientos".

Por este motivo, ha anunciado que escribirá una carta al presidente del Gobierno en su primera semana como jefe del Ejecutivo gallego para recordarle "los compromisos que aún faltan por cumplir" y para solicitarle una audiencia para tratar estas desavenencias.

Rueda ha asegurado que Galicia no tensionará jamás las costuras del Estado, si bien, ha añadido, "es importante no confundir lealtad con sumisión, ya que estar callados ante los desaciertos sería una grave muestra de deslealtad" que él no va a cometer, ha señalado.

Al concluir el debate, el candidato subió a saludar a las distintas autoridades y realizó unas breves declaraciones en las que destacó que su intención fue hacer un discurso "no muy largo", de hecho tardó poco más de una hora (66 minutos), cuando su antecesor solía extenderse entre 90 y 100 minutos, de media.

En una breve intervención al término del debate, los grupos de la oposición han censurado el discurso de Rueda, que han considerado "autocomplaciente" y han defendido que Galicia "merece un gobierno mejor".