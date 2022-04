Aragonés dice que su móvil se infectó en la negociación para investir a Sánchez

teléfono móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se infectó con el programa de espionaje político Pegasus durante los primeros días de 2020, a través de falsos mensajes con noticias de medios de comunicación, justo cuando se producían las negociaciones para la investidura de Eldel presidente de la Generalitat,durante los primeros días de 2020, a través de falsos mensajes con noticias de medios de comunicación, justo cuando se producían lasde Pedro Sánchez

Así lo ha confirmado el presidente catalán en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, tras encabezar una reunión extraordinaria del Govern para coordinar una respuesta al caso de espionaje político a 63 líderes independentistas, víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, según una información de "The New Yorker" con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab.

Según ha explicado el mandatario catalán, en su caso concreto los intentos de infectar su teléfono personal se produjeron en dos ocasiones: justo después de la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre de 2019 sobre el proceso independentista, así como durante los primeros días de enero de 2020, cuando se llevaban a cabo conversaciones y negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"En mi caso recibí diferentes mensajes, certificados por Citizen Lab", ha señalado el president. "Confirmo que fueron los mensajes con los que hubo esta infección en mi móvil".

Fuentes de la Generalitat han detallado que los mensajes recibidos por Aragonès eran supuestos avisos de medios de comunicación con noticias de última hora, que en realidad eran falsos; cuando el usuario entraba en el enlace de la noticia, eso permitía que el sistema Pegasus se introdujera en ese terminal móvil, sin que Aragonès fuese consciente de ello.

En el caso de Aragonès, según la Generalitat, está constatado que como mínimo esa infección se produjo en el caso de los mensajes recibidos en enero de 2020 durante las negociaciones para investir a Sánchez, que fue finalmente permitida por ERC, partido del que Aragonès es coordinador general.

Pero Aragonès ha ido más allá y ha sugerido que en estos momentos tampoco puede "asegurar al cien por cien" que sus comunicaciones estén "protegidas" a día de hoy, al ser preguntado al respecto.