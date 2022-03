Feijóo insiste en que Sánchez "tiene que cumplir su palabra" e impulsar una bajada de impuestos

incorporar una bajada de impuestos. El presidente de la Xunta y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo , ha reiterado sus quejas de que los populares no conocen el plan del Gobierno central para hacer frente al alza de precios, pero ha remarcado, en todo caso, que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez , debe "cumplir su palabra" e

En declaraciones a los medios, Feijóo ha esgrimido que "lo primero", antes de emitir cualquier valoración, sería conocer el plan, algo que, ha dicho, aún no se ha producido. "No sé si el Consejo de Ministros, si todos los miembros del mismo, tienen el texto, pero el resto de españoles no tenemos el texto de este aparente plan para rebajar la inflación que padece España en los últimos 12 meses", ha dicho.

"Si el Consejo de Ministros aprueba un texto y nos lo remite, automáticamente haremos las propuestas que correspondan. Somos un partido de Estado", ha añadido, a renglón seguido, antes de incidir en que la situación de España, desde un punto de vista económica, "es crítica".

Dicha situación la ha atribuido a que en España se ha llegado "tarde" a tratar de poner coto "a todos los problemas", por lo que ahora el país "bordea el 8% de inflación y creciendo". "Este es el mayor problema de la economía española. Y a ese mayor problema, se añade la crisis producida por la guerra, por este orden", ha subrayado.

No en vano, ha indicado que, bajo su punto de vista, hablar de un "plan para paliar efectos de la guerra de Ucrania ya es empezar mal" y ha agregado que las medidas deben encaminarse a "paliar la inflación insoportable" que sufre la economía española, "el peor impuesto a las clases bajas y a las rentas modestas". "Todo es más caro", ha apostillado.

"CUMPLIR SU PALABRA"

Más allá, el presidente gallego sí ha lanzado una advertencia: Sánchez "tiene que cumplir su palabra". Y ha recordado que se comprometió ante todos los presidentes autonómicos en la Conferencia de La Palma a que el plan contuviese "una bajada de impuestos" para incidir en el descenso de la inflación.

Si esto no ocurre, Feijóo ha dado por hecho que la situación seguirá "empeorando", ya que los precios continuarán al alza mientras "aumenta el gasto y el déficit".

Dicho esto, ha apelado a ser "prudentes" y "creer" en la palabra de Sánchez, plasmada, ha recordado, en una declaración consensuada en La Palma. Por su parte, ha asegurado que confía en esta palabra y ha insistido en bajar los impuestos para frenar un alza de precios que va a un ritmo que no podrían "resistir" familias, pensiones o emprendedores.