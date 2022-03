Nueva ley de Tráfico y patinetes: las novedades de este 2022

Los patinetes eléctricos se han convertido de un tiempo a esta parte en un actor más de la movilidad urbana. Su facilidad de uso y ahorro energético han potenciado su expansión. Se calcula que más de 300.000 personas los emplean a diario en España.

Pero al igual que otros vehículos, su empleo genera accidentes de tráfico . Un tercio de los conductores de patinetes eléctricos heridos termina ingresado en las UCI con severos traumatismos craneoencefálicos. Hasta el 40% de los fallecidos en estos vehículos pierde la vida por un golpe en la cabeza.

Además, tienen prohibido circular por las aceras y los menores no pueden utilizarlos si toman la más mínima cantidad de alcohol. En este caso, las multas son las mismas que otros automóviles: entre 500 y 1.000 euros por superar las tasas de alcohol permitidas. De cualquier forma, no se pueden restar puntos a estos conductores, ya que no se exige aún ningún tipo de licencia para conducir estos vehículos.

LA FUNDACIÓN MAPFRE PIDE MÁS CELERIDAD EN REGULACIÓN DEL PATINETE

El director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, Jesús Monclús, valora la reforma la ley, porque "la sociedad cambia a una velocidad vertiginosa y era necesario actualizarla" en aspectos como los patinetes eléctricos, los vehículos autónomos, el medio ambiente... Cuestiones que apenas estaban en la agenda ciudadana de hace diez años, cuando se modificó la norma, informa Efe.

Para Monclús, lo peor de la ley es que algunos temas "clave", como el uso del casco en patinetes eléctricos o las pruebas de alcohol y drogas en empresas de conductores profesionales, tengan que esperar todavía a desarrollos reglamentarios o en las ordenanzas municipales.