El conductor que lleve el móvil en la mano perderá 6 puntos, el doble que hasta ahora

A partir de este lunes, algunas conductas irresponsables al volante tendrán mayor castigo. La nueva Ley de Tráfico llega con una pérdida de puntos superior por comportamientos como el manejo del teléfono móvil, circular sin cinturón, casco y otros sistemas de retención, adelantamientos... Unas normas que propician cada año una media de 4.500 sanciones en Navarra, según los datos de la Dirección General de Tráfico. Solo por usar el móvil, entre 2015 y 2020 se impusieron en Navarra 14.395 multas.

Félix Peleteiro. El espíritu de esta modificación busca adaptar la realidad del carné por puntos a los tiempos actuales, por lo que los cambios en la ley acarrearán una mayor pérdida de puntos, no una sanción económica superior, tal y como destacaron ayer el delegado del Gobierno, José Luis Arasti, la jefa provincial de Tráfico, Belén Santamaría, y el capitán de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra,

El objetivo es seguir reduciendo el número de víctimas en carretera, un descenso que se prolonga desde la implantación del carné por puntos y que ha convertido a España en el tercer país con menos víctimas mortales y heridos graves de Europa. En primer lugar, se quiere incidir sobre las distracciones, que están detrás del 31% de los accidentes mortales en España desde 2016. De este modo, si hasta ahora llevar el móvil en la mano suponía una pérdida de 3 puntos, desde el lunes serán 6. La multa seguirá igual, 200 euros. “La proliferación de las redes sociales, la dependencia del móvil y la inmediatez son elementos nocivos durante la conducción”, resaltó Santamaría.

1 de cada 4 fallecidos en accidente de tráfico no llevaba puesto el cinturón. Después del móvil, que solo en Pamplona dio lugar en 2021 a 371 sanciones por parte de la Policía Municipal , la segunda infracción que más sanciones genera en Navarra es la del uso del cinturón. 9.196 multas se impusieron por este motivo entre 2015 y 2020. Desde el lunes, se restarán 4 puntos por no llevar o hacer un malo uso del cinturón, así como no llevar el casco ( 590 sanciones en Navarra desde 2015) o llevar un sistema de retención infantil inadecuado (1.280 multas en seis años. Santamaría recordó queen accidente de tráfico no llevaba puesto el cinturón.

Otro aspecto que se endurece es el de los adelantamientos, que dan lugar a unas 250 sanciones al año en Navarra. A partir de ahora no se podrá rebasar en 20 km/h la velocidad máxima para adelantar y si se quiere sobrepasar a un ciclista habrá que pasar al otro carril si hay dos o más, y no hacerlo de forma correcta en general (no respetar el 1,5 metros) supondrá la pérdida de 6 puntos, frente a los 3 de ahora.

UN BLOQUEADOR POR ALCOHOL

​A partir del 6 de julio de este año, el alcoholímetro antiarranque (alcoholock) será obligatorio para algunos vehículos de transporte de viajeros por carretera. Este sistema que obliga al conductor a soplar y que bloquea el arranque del vehículo si detecta que ha bebido, será obligatorio para los vehículos de viajeros que dispongan de un interfaz para instalar estos dispositivos (homologados desde el 6 de julio de 2022 y matriculados nuevos a partir de 2024). Se trata de una medida demandada por este sector.

Y seguimos sin aprender

a Mano dura, pero con sentido común. Si usted se lee los motivos de las nuevas sanciones de la Dirección General de Tráfico es imposible que no esté de acuerdo con ellas. Es más, seguro que se ha topado con todas y cada una de las situaciones que se describen en el gráfico y ha jurado en arameo, salvo cuando ha sido usted el infractor. Y de nada sirve decir a posteriori: “Pero es que los ciclistas van como les da la gana...”, “pero es que los peatones en los pasos de cebra se tiran sin mirar...”, “pero es que solo quieren recaudar...”. En la seguridad vial la tolerancia tiene que ser cero. En cada despiste, en cada infracción y en cada imprudencia hay al menos una vida en juego. Las carreteras ya han generado demasiadas desgracias a pesar de que año tras año se intenta poner coto a las cifras de muertos y de heridos. Eso es lo más triste de todo: que no aprendemos ni a base de tortas.

Nacho Calvo.

José Antonio Gurrea, jefe tráfico de Policía foral:“Usar el móvil al volante es el equivalente a ir leyendo un libro”

En lo que llevamos de 2022, ocho personas han perdido la vida en las carreteras navarras y los investigadores sospechan que detrás de varios de estos accidentes están las distracciones al volante. José Antonio Gurrea, responsable de Tráfico de la Policía Foral valora positivamente que se castigue más el uso del teléfono al volante, una variable directamente relacionada con la siniestralidad. “El uso del móvil ha irrumpido como un elefante en una cacharrería. No es sólo el tener la cabeza pensando en la conversación o intercambio de información que mantenemos, es que el uso masivo del whatsapp implica el dejar de mirar a la carretera para ver qué nos dicen y qué contestamos. Es el equivalente a conducir a la vez que leemos un libro. Y cuanta más velocidad llevamos, más distancia recorremos sin prestar atención a la conducción. Debemos hacer un examen interno de conciencia y pensar si nos merece la pena llevar el móvil a mano, mientras conducimos”, sostiene. También agradece que la normativa proteja más a usuarios vulnerables de la vía como pueden ser los ciclistas. “ La valoración es positiva, todo lo que suponga prevenir accidentes, y en este caso, preservar la seguridad del actor más débil me parece correcto. El problema puede ser su aplicación, en vías desdobladas, con tráfico intenso, vehículos que circulan detrás de un ciclista y que deben pasar al otro carril para adelantarlo... También me gustaría apelar a aquellas personas que circulan en bicicleta para que adopten las medidas de seguridad necesarias, tanto para ellas (forma de circular, uso del casco, respeto a semáforos, ….), como en su coexistencia con otros usuarios

“Muchos conductores siguen pensando que no tiene importancia”

Agustín Aznárez, responsable de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra, confía en que el endurecimiento que impone la nueva normativa respecto al uso del móvil resulte efectiva para constatar un menor uso de este al volante, algo que todavía no se ha conseguido. “Esperemos que sea ya lo suficientemente coercitivo, porque hasta ahora, y llevamos ya años con el mensaje alertando del peligro del móvil cuando se conduce, nos encontramos con que muchos conductores siguen pensando que no tiene tanta importancia”, incide Aznárez. Pero la realidad, tozuda, es que sí la tiene. En los 6 accidentes mortales registrados hasta la fecha en Navarra, con 8 personas fallecidas, las distracciones se revelan como una constante a la hora de explicar sucesos ocurridos en vías con buena visibilidad y que no se explican si no es por la falta de atención del conductor. “Tenemos un problema de dependencia del teléfono. Nos hemos obligado a contestar al instante, a consultar al momento cualquier whatsapp o notificación que nos llega y eso implica dejar de prestar atención a la carretera. Si no somos capaces de abstraernos de esos avisos que nos lanza el teléfono mientras estamos al volante habrá que pensar en implantar de forma masiva un estado parecido al ‘modo avión’, pero en ‘modo coche’, que no permita esa reclamación constante de atención”, señala. Especialmente, prosigue, cuando de su experiencia en carretera se desprende que la mayoría de las veces usamos el móvil para acciones no urgentes que podrían esperar perfectamente a que detuviéramos el vehículo o hubiéramos completado el trayecto. “El WhatsApp o las redes sociales no son ninguna emergencia”.