Matrimonio y pareja de hecho: ¿cómo afecta a la pensión de viudedad en España?

Hasta ahora cuando una pareja de hecho sobrevivía a su pareja había una posibilidad de no cobrar la pensión de viudedad: cuando el superviviente tenía un sueldo más alto que el de su pareja. Eso ha cambiado, a partir de este año los derechos de las parejas de hecho se equiparan a las de los matrimonios. La Seguridad Social explica que, con carácter general, esta cuantía es del 52% de la base reguladora del fallecido. En España hay más de 1.800.000 parejas de hecho.

Hasta el 31 de diciembre de 2021 el miembro sobreviviente tenía que cumplir algunos requisitos adicionales para tener derecho a la ayuda. Se les pedía que acreditaran que durante el año anterior al fallecimiento no ganaba más que su pareja. Este porcentaje de ingresos bajaba hasta el 25% si no se tenían hijos comunes.

Si tenías ingresos inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional, 950 por 14 pagas en 2021, es decir, 19.950 euros al año, incluidas las rentas del trabajo y las de capital, los ahorros e inversiones, y las patrimoniales, es decir, ingresos, alquileres por ejemplo, también podías acceder a la pensión de viudedad siendo pareja de hecho.

Desde el 1 de enero de este año la cosa cambia y se iguala con el matrimonio.Eso sí, deberán acreditar 5 años de convivencia y estar inscritos como pareja de hecho dos años antes del fallecimiento. También es necesario que el finado esté dado de alta, o asimilado al alta, en la Seguridad Social, y que haya cotizado al menos 500 días en los cinco años previos al fallecimiento.

La tramitación parlamentaria de la reforma de pensiones que se realiza en el Congreso aprobó una enmienda de Más Madrid que elimina estos requisitos económicos, y ahora la redacción del artículo que regula estas pensiones queda así: "Cumplidos los requisitos de alta y cotización establecidos en el artículo 219, tendrá asimismo derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho".

La enmienda aprobada también va a permitir que las parejas de hecho puedan beneficiarse de. Cuando no se podía acreditar que el matrimonio había tenido una duración de un año o no había hijos comunes, los casados que enviudaban tenían derecho a una prestación temporal de dos años en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido. Ahora también las parejas de hecho podrán beneficiarse de esta prestación temporal .Además, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 contemplan que las pensiones mínimas y no contributivas aumentarán en 3%.