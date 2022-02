Don Benito y Villanueva de la Serena "se dan el sí" a la fusión

Los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz, han dado su respaldo para seguir con el proyecto de fusión de ambos municipios en la consulta popular celebrada este domingo, aunque los resultados se han demorado más de lo previsto debido a un fallo informático, lo que unido al escaso margen de apoyo en la localidad dombenitense ha dado suspense al recuento.

Para seguir adelante con el proceso era necesario que el respaldo superase el 66 por ciento en los dos municipios, porcentaje que se ha logrado de manera holgada en Villanueva, donde se ha conseguido un apoyo del 90,49 por ciento, frente al 9,03 del no, mientras que en Don Benito ha sido del 66,27 por ciento a favor y 33,27 en contra.

La participación en la consulta también ha sido superior en la población villanovense, la de menor tamaño, con un 58,94 por ciento, frente al 50,42 de Don Benito.

De este proceso de fusión, que no será una realidad hasta 2027, surgirá la tercera localidad extremeña en población, sólo por detrás de Badajoz y Cáceres, y un polo económico y empresarial de primer orden tanto en agroindustria como en servicios a empresas.

"Se han vivido con tensión" las horas posteriores al cierre de los colegios electorales y por "el resultado ajustado en Don Benito", ha afirmado el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, en una rueda de prensa conjunta ofrecida con su homólogo de Don Benito, José Luis Quintana, quien ha sido el último en llegar al centro de prensa instalado en el Centro de Formación de esta localidad, pues, precisamente, han sido los datos de participación y los referidos al recuento en este municipio los últimos que se han conocido.

Un resultado ajustado, el de Don Benito, pues sólo ha sido un 0,27 % por encima del reto del 66 %, pero teniendo en cuenta "que el listón que nos habíamos marcado era muy alto, y lo hemos conseguido", ha dicho Quintana, quien ha pedido disculpas por el retraso a la hora de aportar los datos.

Una demora, criticada en redes sociales por algunos usuarios, pero que no puede poner en duda los resultados logrados. "No se pueden cuestionar", ha remarcado Quintana, quien ha puesto en valor el trabajo y la transparencia en su labor de los funcionarios municipales.

Este proceso de fusión, según ha recordado el alcalde dombenitense, "lo podríamos haber hecho a través de decisiones plenarias, pero optamos por la vía de la consulta popular y poniendo el reto del 66 %".

"El reto era difícil, pero lo hemos logrado", ha apuntado Gallardo.

"Los ciudadanos han hablado y han decidido que seamos una única ciudad", ha dicho. "Asumimos un riesgo muy elevado, pero era la única manera de cambiar el rumbo de la historia", ha remarcado Quintana.

En su opinión, ambas localidades inician "un nuevo camino, el mismo camino". "Hoy se ha escrito el título de un libro cuyas páginas, que ahora están en blanco, escribiremos entre todos. Somos un precedente en el municipalismo de España", ha manifestado.

Alcaldes pedáneos de varias entidades locales de Villanueva de la Serena han coincidido en lamentar la "poca participación" de los vecinos en esta consulta popular. Así, en las entidades locales de Vivares, Gargáligas, Hernán Cortés y Ruecas la participación no ha llegado al 50 por ciento, aunque en todas ellas el apoyo a la fusión se ha situado entre el 86 y el 95 por ciento.

"La opinión generalizada de que iba a salir que sí ha podido influir para que muchas personas" no hayan acudido a votar, ha afirmado la alcaldesa de Hernán Cortés, Judith Olivares, un apunte que también comparte su homólogo en Gargáligas, Andrés Bravo. A juicio de éste, "mucha gente joven no ha ido a votar... como si no fuera con ellos".

El alto porcentaje del voto en contra a la fusión en el municipio de Don Benito tampoco es entendido por ellos. "De verdad que no lo entiendo. La fusión era buena para todos", ha apuntado el alcalde de Vivares, Jairo Pino.

"No comprendo a la gente que ha votado 'no' en este proceso", incide la autoridad local en la entidad menor de Ruecas. En opinión de Olivares, este rechazo puede tener su origen en que mucha gente "haya visto esta posible fusión desde la distancia".

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dado las gracias a los vecinos de ambas localidades "por el ejemplo dado a toda España" y que es "una demostración de lo que significa trabajar por la unidad".

"Don Benito y Villanueva de la Serena han hablado. Un éxito de participación y una demostración de lo que significa trabajar por la unidad y un futuro en común. Gracias por el ejemplo que habéis dado a toda España", ha escrito en su cuenta de Twitter tras conocer el resultado, que permite seguir adelante con el proyecto de fusión.

También ha dado la enhorabuena el coordinador de Ciudadanos en Extremadura, David Salazar, para quien es una "excelente noticia para Extremadura", aunque, en referencia a los problemas surgidos en el recuento, ha dicho que "un proceso ejemplar en el que ha trabajado tanto, tanta gente, durante tanto tiempo, no merecía este último capítulo".

En esta línea se ha expresado también la coordinadora de Podemos, Irene de Miguel, para quien estaba siendo "bastante vergonzoso el recuento de votos de la votación por la fusión. La democracia se merece más respeto".

Por su parte, el ex jugador internacional de baloncesto José Manuel Calderón, natural de Villanueva de la Serena, ha señalado que es un paso importante para el futuro de la región.

"Don Benito y Villanueva de la Serena tenemos que estar orgullosos de que en una sociedad como en la que vivimos decidamos unirnos. Es una gran oportunidad para las próximas generaciones", ha escrito en su perfil de Twitter.