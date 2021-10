"Esta es la cuarta visita que hago a la isla de La Palma" desde que nació el volcán hace 24 días y, "por desgracia, no será la última", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , a la vista de lo que le contaron los científicos en la reunión del: que la erupción "no cesa" y que no está previsto que lo haga ni a corto ni a medio plazo.