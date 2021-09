Sanidad extrema el control sobre la variante Mu del COVID-19

Mu ya no es solamente la duodécima letra del alfabeto griego.

Desde principio de este mes de septiembre también es oficialmente para la Organización Mundial de la Salud (OMS) una "variante de interés", o sea una nueva mutación del coronavirus que tiene que ser observada muy de cerca porque comienza a tener cierto "peso", al menos en algunos países.. El último informe oficial de Sanidad sobre la "actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 de preocupación (VOC) e interés (VOI)", fechado este mismo lunes, ha admitido por primera vez que se han secuenciado ya los primeros posibles casos de esta nueva cepa de origen colombiano, aunque el documento, muy críptico, no dice cuántos infectados hay o ha habido en España por esta variante.

Las gráficas del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) de Fernando Simón revelan que este nuevo linaje fue secuenciado por primera vez en España en la semana 16 de este año (entre el 19 y el 25 de abril) y que se movió en porcentajes siempre menores al 5% del total hasta la semana 22 (entre el 31 de mayo y el 6 de junio).

La buena noticia -siempre según las tablas de Sanidad- sería que desde entonces Mu solo aparece de manera residual en las secuenciaciones porque Delta, la famosa variante india que ya está detrás del 96,5% de los casos que se producen en España, ha barrido literalmente del mapa al resto de mutaciones. Ha llevado a la práctica extinción tanto a cepas anteriores -como fue Alfa (la variante británica que llegó a ser prevalente en todo el país la pasada primavera) o Beta (la sudafricana)- como posteriores, como es el caso de la propia Mu.

Los gráficos de Sanidad sin embargo, no son del todo coincidentes con la base de datos de código abierto outbreak.info, una de las principales referencias internacionales estadísticas de esta pandemia. De acuerdo con esta base, en España se han descubierto hasta ahora 512 casos de la variante Mu, su número no desciende, sino que va en aumento con 40 nuevos casos más en la última semana y la primera secuenciación de esta variante tuvo lugar el 6 de marzo.

"Decenas" Sea como fuere en España -explican desde el CCAES- y aunque se hayan secuenciado "decenas" de casos de Mu, esta cepa nunca ha tenido una expansión comunitaria, ni siquiera durante la pasada primavera antes de que la mutación india arrasara con todas las demás.

¿Por qué entonces Sanidad ha decidido extremar el control de esta cepa e incluirla como "variante de interés"? La respuesta es que el departamento que dirige Carolina Darias no considera, ni mucho menos, que Mu esté totalmente derrotada porque presenta "mutaciones compatibles con aumento de la transmisibilidad y escape a la respuesta inmune frente a variantes previas".

Otros documentos internos del CCAES, aunque reconocen que Mu no supera a nivel mundial el 0,1% de los casos en la actualidad, insisten en recordar que esta nueva cepa ya ha sido detectada en 42 países, que está presente en todos los estados de Estados Unidos (excepto en Nebraska) y que en países con los que España tiene mucha relación como Colombia o Ecuador ya supone el 39% y el 13% de los casos, respectivamente. Y en esos dos países latinoamericanos Mu no está siendo barrida por otras cepas, particularmente la india, que en esas latitudes no se muestra tan voraz como en Europa.

La variante Mu, que técnicamente se conoce como B.1.621, en realidad no es tan nueva, ya que se secuenció por primera vez en enero de 2021 en Colombia . Sin embargo, según reconoce la OMS, apenas ha sido estudiada a pesar de que, según admiten los informes de Sanidad, ya se conocen tres mutaciones ( R346K, E484K, N501Y), lo que la hacen potencialmente muy peligrosa. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que Mu "tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico".