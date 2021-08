La quinta ola de la covid deja ya 38 fallecidos menores de 40 años en España

Aunque por su gran intensidad ha acabado impactando en todos los colectivos, la quinta ola de la covid-19 se recordará como la 'ola joven'.

El decaimiento de las restricciones más duras, simbolizado en el fin del estado de alarma un mes antes y en el adiós a la obligación de usar mascarilla en exteriores, llevó la incidencia acumulada desde los cien casos hasta los 700 en apenas un mes, del 25 de junio al 27 de julio.

En aquellos días de, los epidemiólogos y los expertos en salud pública se esforzaron en frenar laque se extendió entre la juventud. "Si no respetan las medidas, los jóvenes pueden enfermar, pueden ingresar en la UCI y algunos, poquitos, no muchos, incluso fallecer. Y que me perdonen los mayores, es duro decirlo, pero", lamentó entonces el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón