Illa prevé activar un mecanismo "alternativo" si Aragonès no lidera el diálogo dentro de Cataluña

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha insistido en reclamar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que convoque una mesa de diálogo entre los partidos representados en la Cámara catalana: "Si no lo hace, habrá una forma alternativa de hacerlo, que nadie lo dude".

En una entrevista, Illa ha remarcado que Aragonès debería liderar este diálogo, pero "si él no lo lidera, el diálogo se producirá igualmente en Cataluña, eso que no lo dude nadie", porque aplicarán otros mecanismos para posibilitarlo.

"Encontraremos la manera. Yo estoy pensando en ello", aunque ha descartado anticipar propuestas porque insiste en que Aragonès debería ser quien lo liderara, y ha afirmado que el PSC-Units ejercerá el rol que le corresponde como primer grupo del Parlament.

"COMO EL AGUA"

Illa asegura que el hecho de que habrá diálogo en Cataluña es una certeza tan real como la gravedad: "Y como el agua que, si encuentra un cauce obturado en su camino hacia la mar, encuentra un camino alternativo para llegar a su destino final. El diálogo entre catalanes se va a producir".

"Como el agua que busca su camino alternativo, encontraremos un camino alternativo para que se celebre este diálogo", ha proclamado Illa, que ha criticado la mesa de la amnistía y la autodeterminación que sí quiere convocar Aragonès, y que Illa ha tachado de monólogo entre los que piensan igual.

Ha reprochado a Aragonès que descarte convocar una mesa de diálogo con los partidos catalanes cuando sí lo hizo su predecesor: "Ha hecho menos que el señor Torra en este capítulo. Él fue a la Conferencia de Presidentes y abrió esta mesa de diálogo", ha dicho después de que Aragonès no asistiera la cumbre de presidentes del viernes.

DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

El jefe de la oposición ha advertido de que quien "se llena la boca de diálogo pero firma cordones sanitarios y se niegan" a dialogar con los partidos catalanes no tiene credibilidad, y ha recalcado que, sin este diálogo dentro de Cataluña, la mesa entre el Gobierno central y el de la Generalitat nace coja, según él.

Preguntado por las reticencias ante esta mesa de diálogo del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y por el hecho de que la vicepresidenta del partido, Elsa Artadi, planteara acortar el plazo de dos años que le dan, Illa ha replicado que "lo que dice la señora Artadi carece de fundamento" y ha advertido de que no hay otro camino que el del diálogo.

"Es una actitud de decir 'quiero un diálogo pero no lo quiero y pongo un ultimátum, y si en dos años no sale lo que quiero, me levanto y lo tiraré hacia adelante'. ¿Qué significa eso? Ya hemos visto las consecuencias de saltarnos el Estado de Derecho", ha alertado.

LA FOTO DE PUIGNERÓ

Preguntado por la gestión de la pandemia de Covid-19, ha subrayado que desde el PSC-Units apoyarán las medidas que tome el Govern si sigue las recomendaciones sanitarias, y ha criticado "ciertas actitudes que no se pueden comprender".

Lo ha dicho en referencia a la fotografía de una reunión en Francia con Puigdemont; el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; el diputado de Junts Joan Canadell; los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, y el exsecretario de Podem Albano Dante Fachín, entre otros, sin mascarilla ni distancia de seguridad.

El exministro de Sanidad ha avisado de que las autoridades públicas deben ser ejemplares y aplicarse a sí mismas lo que piden a la ciudadanía: "Menos lecciones y más comportarse como nos tenemos que comportar".