¿Me pueden multar por conducir en chanclas? ¿Qué dice la DGT?

¿Es legal? ¿Pueden multarnos por ello? Este verano, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido acabar con todas las dudas con una publicación que ha hecho en su cuenta de Twitter.

El Reglamento General de Circulación (RGC) no establece ninguna norma específica sobre el calzado en la conducción, por lo que no es sancionable ir al volante con un tipo de calzado concreto, como por ejemplo chanclas. Sin embargo, podemos llegar a tener problemas si se considera que esto afectará a la seguridad en la conducción.

En efecto, si un agente de la autoridad opina que las chanclas no te permiten manejar bien los pedales te puede sancionar con una multa de hasta 80 euros. Para ampararse en la ley, el agente puede acogerse a varios artículos del RGC sobre la obligación del conductor de garantizarse libertad de movimientos en el vehículo y evitar interferencias en una conducción segura. Estos son los artículos:

Artículo 3.1: hace referencia al modo de conducción, con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno.

Artículo 18.1: hace referencia a la obligación del conductor de mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción; y debe mantener la posición adecuada.

Artículo 17.1: establece que los conductores deben estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo.

Lo que está claro que las chanclas pueden afectar a nuestra libertad de movimientos. Al tratarse de un calzado que no está bien sujeto al pie, puede ocurrir que se mueva o se suelte y que el conductor no pueda controlar los pedales.

Es recomendable usar un calzado que sujete todo el pie y sea cómodo y flexible. También con suela fina para tener un buen tacto de los pedales.

Según el informe sobre el uso del calzado elaborado por el Real Automóvil Club de España (RACE), medio millón de conductores conducen descalzos en muchas ocasiones y unos 800.000 dicen que se ponen ponerse al volante calzando chanclas.

Para evitar riesgos, el RACE lanza cinco recomendaciones para todos los conductores:

1. Utilizar siempre un calzado que vaya bien sujeto al pie, lo que permite transmitir correctamente la fuerza a los pedales y evita que se resbale.

2. Un calzado adecuado es aquel que no resbale de los pedales, proporcione una buena adherencia, no tenga elementos susceptibles de engancharse en los revestimientos del vehículo y no sea demasiado grande ni demasiado pesado, de modo que no se pisen dos pedales al mismo tiempo de forma accidental.

3. Existen productos etiquetados por los fabricantes como particularmente adecuados para conducir (suelas antideslizantes, cordones ajustados o auto cierre, materiales flexibles, etc.).

4. No debe aplicarse demasiada fuerza para no engancharse en los revestimientos del vehículo, o bien pisar dos pedales a la vez.

5. Si va a necesitar un calzado específico que no es el más adecuado para conducir, como por ejemplo chanclas, tacones altos o botas de montaña, llévelo en una bolsa en el maletero, nunca en el habitáculo, y conduzca con un calzado más idóneo para la conducción.