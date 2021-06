¿Qué es la muerte dulce? Cómo se produce y qué efectos tiene

Actualizada 25/06/2021 a las 08:45

Los investigadores de la Guardia Civil creen que el hallazgo de dos botellas de oxígeno en la zona donde se busca a Tomás Gimeno y a su hija Anna podría apuntar a que Gimeno usó estas botellas para quitarse la vida, pues contienen oxígeno puro que al ser inhalado termina produciendo lo que se conoce como 'muerte dulce'. Un trabajo de investigación que la madre de Anna y Olivia ha agradecido, al tiempo que ha pedido que no cese la búsqueda de su hija pequeña, tras el hallazgo del cuerpo de Olivia, la hermana mayor.

La hipótesis que manejan es que el padre de Olivia y Anna respiró el oxígeno puro hasta perder la conciencia y se lanzó al mar con un cinturón de lastre para permanecer en el fondo.

CÓMO ES LA MUERTE DULCE

La narcosis de nitrógeno es una alteración del estado de conciencia de un individuo en el buceo profundo con botella de aire comprimido o cualquier otra mezcla gaseosa que contenga nitrógeno. Produce un efecto similar a la intoxicación alcohólica o a la inhalación de óxido de nitrógeno.

Se trata de una muerte muy dulce que no da sensación de ahogo ni de asfixia. En la mayoría de los casos las víctimas no se percatan de lo que está ocurriendo y en el supuesto de que sí se dieran cuenta, la inhalación les provoca una parálisis en las piernas que les impide salir corriendo para buscar ayuda. La muerte dulce puede producirse mientras las personas duermen y, por lo tanto, fallecen sin despertarse. En el caso de Tomás, él habría sido consciente de lo que iba a ocurrir y este pudo ser el método para acabar con sus hijas de manera que estas no sufrieran, aunque no se hayan encontrado suficientes pruebas que demuestren el uso de somníferos con ellas.

SIGUE LA BÚSQUEDA DE ANNA Y DE TOMÁS GIMENO

Este jueves, el buque oceanográfico 'Ángeles Alvariño' ha retomado las labores de búsqueda de Anna y Tomás Gimeno tras haber sufrido una nueva avería que le ha obligado a permanecer varias horas parado en el Dique del Este, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Los trabajos de rastreo se están realizando frente a la bocana del puerto, en la zona donde el pasado 10 de junio fue hallado el cuerpo sin vida de Olivia y, hace pocos días, dos mini tanques de buceo propiedad de Tomás Gimeno.

Por otro lado, el portavoz de Beatriz y presidente de sosdesaparecidos, Joaquín Amills, ha confirmado en COPE que el funeral por la memoria de las niñas se desarrollará, con toda probabilidad, la próxima semana, aunque falta por determinar el lugar y la hora.

En cualquier caso, la despedida de las dos pequeñas tendrá que estar sujeta a las restricciones sanitarias del nivel 3 de alerta que entrará en vigor en la isla de Tenerife a partir de las 00.00 horas del próximo sábado, 26 de junio.

En este sentido, Joaquín Amills ha subrayado que la familia de las menores se adaptará a lo que marque la normativa. "Lo que quiere Beatriz es hacerlo público y que pueda asistir la gente, lógicamente respetando los protocolos. Sabemos que habrá que acomodarse a lo que el Gobierno de Canarias estipule, por eso, se están barajando distintas iglesias. Queremos que sea accesible, que se pueda seguir a través de las redes sociales o en la calle, pero manteniendo siempre la distancia de seguridad. Además, respetamos mucho el trabajo de los medios de comunicación por el acompañamiento, la seriedad y la rigurosidad con la que han abordado este caso", ha explicado.