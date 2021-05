Carmen Calvo: "Es difícil de entender. La culpa es solo nuestra"

Actualizada 06/05/2021 a las 12:18

La vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, ha asegurado este jueves que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha hecho "claramente" con el liderazgo del PP con un mensaje "muy, muy de derechas".

"Yo veo a Ayuso como una líder que claramente se ha hecho con el liderazgo del PP -y en estos últimos días se ha visto ya claro- con un mensaje muy, muy de derechas", ha asegurado Calvo en una entrevista en Onda Cero en la que ha añadido que ese escoramiento hacia la derecha lo percibe en todo, "incluso en las formas".

Y ha alertado de que Ayuso ha llegado a decir que no aceptaría "injerencias de Moncloa", algo que a su juicio sería llamativo en boca de los independentistas: "Moncloa es la sede física del Gobierno de la nación. No se llaman injerencias, se llaman competencias".

La vicepresidenta primera del Gobierno ha reconocido que "estaba cantado" que el PP iba a ganar las elecciones en Madrid, lo que no quita que el PSOE -ha dicho- sienta una "inmensa tristeza" por el desplome del electorado.

"La culpa de no haber acertado es nuestra", ha asumido Calvo, que no obstante cree que fue "noble" por parte de Ayuso reconocer que tiene "voto prestado".

Calvo ha atribuido al desgaste de la gestión de la pandemia el resultado electoral del PSOE en Madrid, donde el debate fue la pandemia, a diferencia de lo que sucedió en Cataluña, donde la campaña versó sobre el independentismo.

"Es lógico, quien está gobernando en una pandemia es también quien se tiene que desgastar, en lo bueno y en lo malo", ha dicho Calvo, que cree que en un momento en el que la gente tiene ganas de salir y de viajar y de ver a las familias es "fácil" colocar la palabra "libertad" al electorado.

Preguntada sobre si el PSOE ha dejado de ser visto como un partido moderado por su pacto con Podemos, Calvo ha dicho que los socialistas actuaron con responsabilidad cuando formaron un gobierno y pusieron a andar el país y se ha preguntado "qué decisión radical" ha tomado el Ejecutivo.

Por otra parte, sobre las primarias del partido en Andalucía, Calvo ha dicho que su opinión como miembro de la Ejecutiva Federal es que "en Andalucía puede ocurrir cualquier cosa, incluso que se adelanten las elecciones", y que el PSOE "tiene que estar preparado".

"No somos un puzzle de taifas... Esto no va de cada quién, esto va de que la Ejecutiva Federal tiene que ser responsable que de afrontar, no sabemos cuándo, unas elecciones en Andalucía", ha dicho Calvo.