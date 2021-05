A pocos de los que han escuchado el mitin de Beatriz Fanjul, presidenta de Nuevas Generaciones del PP, en Alcalá de Henares sus palabras le han dejado indiferente. Su discurso del pasado fin de semana como cierre de campaña se convirtió en 'trending topic' en Twitter por su discurso improvisado 'a favor' de Isabel Díaz Ayuso.

La diputada por Euskadi decidió "improvisar", aunque, avisó, "cada vez que improviso creo que asusto al personal". Y así fue, no pasó desapercibida la siguiente frase "¿Saben eso que dicen: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso. Eso es Ayuso" y tampoco la referencia a la canción 'Lady Madrid' cuando hablaba de Ayuso y los hospitales construidos para combatir la pandemia en la capital.

Fanjul, durante su discurso, afirmó lo siguiente: "¿Nos gusta Ayuso, no? ¿Quién es la persona que ha peleado por las libertades de los que son de Madrid? Ayuso. ¿Quién ha sido la primera persona, no sólo en crear un hospital, sino dos, para nuestros enfermos? Ayuso. Si es que Ayuso es Lady Madrid", expresaba durante su comparecencia.

Así que por una o por otra, sus palabras se hicieron virales en redes sociales y hasta en su cuenta oficial, Leiva, compositor de 'Lady Madrid' se pronunciaba en Twitter pidiendo que no "manosearan" ni hicieran un "uso político" de la canción.

Me entristece que se haga un uso político de “Lady Madrid”. Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente.

No la manoseen.

No se adueñen de ella.

No les pertenece.