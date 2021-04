Amos García: “La UE ha negociado con una ingenuidad de libro y con falta de transparencia”

Actualizada 05/04/2021 a las 06:00

La covid-19, tan devastadora, ha devuelto al primer plano, sin embargo, la importancia de las vacunas para la salud pública. El experto en epidemiología y presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas (Santa Cruz de Tenerife, 1954), forma parte de la Ponencia de Vacunas, el órgano del Ministerio de Sanidad que determina la campaña de inmunización en España.



¿Por qué España no ha cumplido el objetivo de vacunar al 80% de los mayores de 80 antes de abril?

No lo ha cumplido España, pero tampoco el resto de los países de la UE. El músculo de nuestro sistema sanitario ha funcionado magníficamente, todas las vacunas que hemos recibido se han administrado. Pero las vacunas no nos han llegado al ritmo que estaba planificado. El problema no está en el sistema. Y todo indica que a mitad de abril se pueda normalizar la velocidad de la vacunación, y más con la llegada de Janssen.

¿Se podrá entonces lograr el otro gran objetivo, vacunar al 70% de la población durante el verano?

Fácil no va a ser. Falta saber el ritmo de llegada de las vacunas y sin saber eso, decir que se va a conseguir es complicado. Si las vacunas nos llegan, por parte de los profesionales no va a quedar.

Margaritis Schinas, uno de los vicepresidente de la Unión Europea, habla incluso de que se podría alcanzar el 14 de julio.

Que alguien hile tan fino para decir que un determinado día se va a conseguir es un ejercicio que raya en lo profético. Yo intento en la medida de lo razonable ajustar mis objetivos a la información que manejo y la información que manejo es que las vacunas no están llegando al ritmo previsto. Si eso es así, vamos a mejorar, pero tanto como para decir que el 14 de julio vamos a tocar el silbato...

¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en la campaña de vacunación en España?

Al principio, la actividad vacunal tuvo ritmos diferentes según las comunidades autónomas. Luego se ha ido acompasando. El sistema ha funcionado muy bien porque hemos puesto todas las vacunas. A pesar de la debilidad de la atención primaria y de la salud pública, los sanitarios han respondido de manera espectacular, poniendo sobre la mesa su rigor profesional.

¿Son las farmacéuticas responsables de los retrasos en la vacunación?

Yo le echo la culpa a todo el mundo. Los laboratorios pecaron de exceso de optimismo, pensando que tenían una capacidad de producción mayor que la real. Además, en un mercado libre, han derivado vacunas a países que las pagaban a un precio superior. Pero la UE ha negociado con una ingenuidad de libro. Es más, ¿dónde están los contratos firmados por la UE con la industria farmacéutica? ¿Dónde están las cláusulas? ¿Dónde están los precios a los que la UE ha adquirido las vacunas? No ha habido transparencia y eso hay que cuestionárselo a la UE. Aquí no hay santos y villanos, aquí todos hemos tenido parte de villanía.

¿Por qué se ha extendido en la sociedad la alarma por la vacuna de AstraZeneca?

Yo me pregunto: ¿Cómo no va a haber preocupación en la ciudadanía si las indicaciones de la vacuna de AstraZeneca son diferentes entre países e incluso entre regiones, como ocurre en Alemania? ¿Cómo no va a haber desconcierto? Echo en falta un discurso común, coherente, contundente, sólido, sencillo y más entendible para la ciudadanía por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). Estamos hablando de una enfermedad con más de 2,5 millones de muertos, 75.000 en nuestro país, y de que ha habido 30 o 40 trombos tras la administración de 17 millones de dosis en la UE y en Reino Unido. Hay un beneficio mucho mayor que el perjuicio, pero se explica mal. ¿Somos conscientes de que estamos en una pandemia, como para crear más incertumbre? La EMA tiene que generar confianza, no podemos seguir con esta confusión.

¿Qué diría usted para quitar el miedo sobre esta vacuna?

No es lo que yo diga, sino lo que dice la EMA, que está constituida con personal de alta referencia mundial, con los mejores expertos. Y no tienen dudas en recomendarla.

¿Son eficaces las vacunas contra las nuevas variantes?

Las vacunas que estamos administrando son efectivas contra las variantes. Van a seguir aparenciendo mutaciones, que son la consecuencia de un organismo que se adapta al medio, y los productores de vacunas están capacitados para cambiar la composición de los compuestos en menos tiempo. A lo mejor nos tendremos que vacunar más de una vez, no se sabe. Pero esa no es la cuestión ahora. La cuestión es vacunar, vacunar, vacunar.

¿Habría que facilitar la administración en la Unión Europea de la vacuna rusa?

Con los resultados que han puesto sobre la mesa en The Lancet y en otras revistas científicas, que han sido muy buenos, parece una vacuna totalmente potente y válida. Es verdad que se empezó a administrar en Rusia sin que se hubieran cumplido los ensayos, un modo de actuar que sería impensable en la UE, y que la EMA no ha participado en el proceso y no tiene mucha información. Para que el producto pueda ser autorizado en nuestro continente, antes tiene que analizarlo la EMA, y si cumple los parámetros que le exige la Unión, debería ser autorizada.

Una reacción inmune, causa de los trombos

El fenómeno asociado a la vacuna de AstraZeneca "se parece clínicamente a la trombocitopenia inducida por heparina (TIH)", sostiene un equipo de científicos, liderado por Andreas Greinacher (Universidad de Greifswald). La TIH es una reacción inmunitaria anormal, grave e inhabitual desencadenada en algunos pacientes por un medicamento anticoagulante, la heparina. En la misma línea, varias investigaciones en diferentes países apuntan a la posibilidad de que los trombos se deban a una respuesta inmunitaria "potente" tras recibir la vacuna.

Te puede interesar

Te puede interesar