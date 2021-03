Rajoy: "No ha habido caja B y no he triturado lo que no he tenido en mis manos"

Actualizada 24/03/2021 a las 18:47

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado como testigo que "no hay ninguna caja B del PP", sino que "habrá unos papeles de Bárcenas" que él "tendrá que explicar", y ha lamentado: "Empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo".

"No ha habido una caja b y nunca he triturado lo que nunca he tenido en mis manos", ha señalado Rajoy durante su comparecencia por videoconferencia como testigo en el juicio por el presunto pago de casi un millón de euros de la reforma de la sede del partido a cuenta de la supuesta caja B.

De esa forma, ha tachado de "absolutamente falso" que haya destruido en una trituradora de papel parte de los famosos "papeles de Bárcenas", como señaló el extesorero del PP Luis Bárcenas. Ha indicado que conoció esas anotaciones al publicarse en los medios en 2013, de modo que es "metafísicamente imposible", ha dicho, que los pudiese destruir.

Bárcenas "no es capaz de estar de acuerdo consigo mismo", ha afirmado sobre las versiones que ha dado el extesorero sobre esa escena de la trituradora de papeles que asegura haber grabado, si bien dice que ya no dispone de ella y cree que le fue sustraída en la operación Kitchen, presuntamente ideada por Interior en 2013 para robarle documentación comprometedora para el PP.

En su comparecencia, el expresidente del Gobierno ha vuelto por tanto a tachar de "falsos" los papeles de Bárcenas, como ya hizo en su declaración como testigo en el juicio del caso Gürtel, así como que se le hubiera hecho alguno de los pagos "extracontables" que le atribuye el extesorero.

"Jamás se nos hizo ninguna entrega", ha asegurado al tiempo que ha reprochado a Bárcenas, principal acusado en este juicio, que diga "un día una cosa y otro la contraria".

También ha rechazado la afirmación de Bárcenas de que un abogado, Javier Iglesias, le ofreció en nombre del PP que su mujer no entraría en la cárcel si callaba o si alteraba las anotaciones de los papeles para crear dudas sobre su veracidad.

"Me parece delirante", ha sido su respuesta y ha añadido: "Los papeles quien los ha cambiado y varias veces ha sido el señor Bárcenas".

Ha reiterado en varias ocasiones que en sus 40 años en el PP nadie le habló de una caja b y ha resaltado que ninguna persona del partido que ha declarado en el juicio ha reconocido su existencia. "La caja b del Partido Popular no existe, serán los papeles de Bárcenas" que "no sabemos cuándo los hizo ni con arreglo a qué criterio y a qué finalidad", ha insistido.

Ha recordado además que el "95%" de las personas que aparecen en los papeles han dicho que lo que se refiere a ellos es absolutamente falso, "por ejemplo yo", ha subrayado, y ha pedido que si él no pone en "solfa" lo que han dicho esas personas "no se ponga en tela de juicio al otro 95 por ciento" porque son personas "a las que se ha hecho mucho daño".

Como ya dijo en Gürtel, de los temas económicos él no se ocupaba y ha asegurado que el tesorero "jamás" le informó de ningún donativo que recibiera el partido. "He presidido 14 años el comité ejecutivo y jamás he oído hablar a nadie de un donativo", ha asegurado

Al ser preguntado sobre las adjudicaciones de obra pública ha respondido: "Yo he sido 5 veces ministro. Puedo asegurarles que jamás he adjudicado una obra en ninguno de los ministerios y jamás supe a quién se adjudicó ninguna obra y nadie me habló de eso".

La acusación que ejerce IU ha querido saber si cuando fue secretario general tuvo una caja fuerte en su despacho. Ha dicho que para qué necesitaba una caja y se ha quejado de que "hay debates" que no se sabe qué finalidad tienen, a lo que el abogado le ha respondido que es porque Bárcenas ha explicado que sacaba el dinero de una caja fuerte para hacer algunas de las entregas.