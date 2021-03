Edmundo Bal aspira a ser candidato de Ciudadanos en Madrid tras la retirada de Aguado

Actualizada 18/03/2021 a las 20:58

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, aspirará a ser candidato del partido para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo tras la retirada del proceso del exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado, que había anunciado su intención de presentarse a las primarias.

"No tengo ninguna duda de que el mejor candidato posible para presidir la Comunidad de Madrid es Edmundo Bal, le he pedido yo personalmente que se presente a las primarias de Ciudadanos, que las gane", ha anunciado Aguado junto a Bal en una intervención telemática.

Las primarias para elegir al candidato de Ciudadanos para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo serán el domingo o a principios de la próxima semana, y por el momento sólo habían manifestado su intención de presentarse Aguado y un militante de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo.

Algunos dirigentes de Ciudadanos habían empezado a movilizarse para evitar que Aguado fuera el candidato al no considerarlo una buena opción por su imagen, muy debilitada tras la ruptura del Gobierno de coalición con el PP en la Comunidad de Madrid, y proponían otros nombres como el de Malena Contestí, quien fue fichada por la formación naranja tras abandonar Vox en 2019.

También habían sonado como posibles candidatos el exconsejero Ángel Garrido (quien militó en el PP y llegó a ser presidente regional tras la salida de Cristina Cifuentes) y el propio Bal, que durante estos días había negado la posibilidad al señalar que su lugar está en el Congreso, donde ejerce de portavoz adjunto.

Sin embargo, en su intervención Bal ha explicado que ha dado el paso después de que se lo pidiera por teléfono el propio Aguado.

"Quiero presentarme a estas primarias para ser el presidente de la Comunidad de Madrid. No quiero que nadie nos arrebate el centro, la moderación, el sentido común, la política útil. Me niego radicalmente a que en la Comunidad de Madrid gobiernen los extremos, me niego radicalmente a la polarización", ha dicho.

Bal ha agradecido el trabajo de Aguado como vicepresidente y portavoz durante algo más de año y medio "al frente de un gobierno difícil todos los días" y lo ha ensalzado por haber "resistido sólo pensando en el bien de los madrileños".

Con su paso adelante para aspirar a ser el candidato de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Bal es "muy consciente del reto que supone", pero asegura que le "encantan los retos" y por ello abandonó su trabajo en la Abogacía del Estado para embarcarse en un proyecto político con la formación naranja.

"Ahora voy a dar otro paso porque quiero hacerlo y creo que hace falta en Madrid la mejor opción del centro. Acepto el reto porque siempre cojo el partido más difícil, porque en este partido somos valientes, como valiente ha sido Nacho al decirme que el mejor candidato soy yo", ha comentado.

Por su parte, Aguado ha insistido en que Ciudadanos es "más necesario que nunca" porque son "el contrapeso sensato a la polarización" que se avecina en las elecciones del 4 de mayo.

Visiblemente emocionado, ha enumerado a los exconsejeros de Ciudadanos, de quienes ha afirmado sentirse "muy orgulloso", al igual que ha dicho estar "orgulloso de haber sido vicepresidente de la Comunidad de Madrid".

Aguado ha asegurado que su retirada del proceso de primarias no es "una despedida" porque seguirá "prestando servicio" desde la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos: "Seguiré trabajando por un país sin bandos, sin crispación y mejor para mi hijo", ha declarado.