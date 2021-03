La Marea Blanca pide en Madrid más recursos para la sanidad pública

Actualizada 14/03/2021 a las 15:31

La Marea Blanca ha salido este domingo a las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública y para exigir que se le dote de más recursos justo en las fechas en que se cumple un año de la llegada del coronavirus a España.



La marcha, que ha recorrido el Paseo del Prado y ha culminado en la Puerta de Alcalá, ha contado con la presencia de sindicatos y asociaciones, así como con la diputada de Más Madrid en la Asamblea y líder del partido a nivel regional, Mónica García, quien ha lamentado los "intentos privatizadores" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Esta Marea Blanca refuerza que los servicios públicos y la Sanidad Pública es uno de nuestros ejes como sociedad, y que Ayuso no nos los va a quitar", ha aseverado García, quien ha añadido que "ni una pandemia ha hecho al PP cambiar su ruta de privatizaciones y recortes".

En este sentido, ha explicado que la región se encuentra entre aquellas comunidades autónomas con peor ratio de pacientes por hospital y que "en los últimos años se han construido once hospitales y se han perdido 3.000 camas", algo que "hubiera venido muy bien" al sistema sanitario para hacer frente a los contagios y que se viesen saturados.

"La Comunidad de Madrid es de las que tiene una mortalidad evitable más alta, de las regiones que más ha recortado su esperanza de vida y no ha evitado que los pacientes siguiesen en UCI, hospitales y que haya un exceso de mortalidad", ha afeado.

En la misma línea de estas críticas, el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha declarado ante los medios de comunicación que, tras un año de pandemia, "no se han solucionado los problemas" y Madrid "sigue teniendo una incidencia de las más altas de toda España".

Frente a esto, ha lamentado que la presidenta autonómica "lo único que hace es llamar a los demás países, como Francia, a convertir esto en la cantina de Europa", en referencia a la afluencia de turistas extranjeros en la capital, lo que ha catalogado como "gravísimo".

"Seguimos sin rastreadores, sin refuerzo de la Atención Primaria, sin Urgencias y en los colegios no hay coordinadores Covid. Lo único que se hace es un pseudohospital y se hacen contratos a amiguetes a dedo para que así se forren llenando este hospital de camas y otras cosas, pero no de quirófanos", ha criticado Reillo.

Otros representantes de asociaciones y organizaciones, como el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez, ha mostrado su preocupación porque el sistema sanitario público, a su parecer, "ha empeorado" en los últimos meses y ha trasladado que la concentración reclama "recursos para el sistema" y que, a nivel político, "primen los intereses de la población frente a los económicos".

"Es una política suicida. Ponen en peligro la salud de la población y realizan una serie de actuaciones que van contra el sentido común y la sanidad", ha expresado Sánchez.

Por su parte, la portavoz de 'Juntas por la Pública', Ana Rosa Encinas, ha instado al Gobierno regional a que "deje de tener a 1.000 profesionales secuestrados en el Zendal y les devuelva a sus hospitales", y ha aseverado que "si esto sigue así, será la muerte clarísima del sistema sanitario público". 'LA PINOCHA', UN NINOT CONTRA AYUSO

Durante la concentración se ha podido ver un ninot en representación de Ayuso que, bajo el nombre 'La Pinocha' critica que la presidenta regional "promete muchas cosas, pero miente".

Esta figura de casi dos metros y medio, y cerca de 25 kilos de peso, ha sido elaborada por el artista Ximo Esteve a encargo de la Asociación Vecinal Independiente de Butarque (AVIB) con el objetivo de sacarla por las calles de la capital durante sus reivindicaciones.

En declaraciones a los medios de comunicación, uno de los integrantes de AVIB Antonio Abueta ha remarcado que desde 2007 se les ha prometido la construcción de un centro de salud y "a día de hoy las promesas se han incumplido" ya que "en esta legislatura tendría que haberse construido, de hecho fue anunciado por el consejero de Sanidad".



"Nuestra manera de reflejar esta situación de engaños y mentiras ha sido realizar varias campañas de llenar nuestros balcones de las casas de carteles solicitando el centro de salud, y hemos creado 'La Pinocha' que refleja las mentiras que llevamos sufriendo este barrio durante años", ha señalado.