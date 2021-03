Actualizada 12/03/2021 a las 12:44

El Partido Popular ha llegado a un acuerdo con tres diputados de Ciudadanos en Murcia para que no salga adelante la moción de censura que el partido naranja y el PSOE registraron hace dos días para desbancar al PP del poder en esa región, según han informado fuentes de la cúpula popular.

En concreto, el Partido Popular habría llegado a un acuerdo con tres de los seis diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Murcia, lo que haría fracasar esa moción: Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez.

Si este movimiento se confirma, el PP lograría romper la maniobra de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para lograr la Presidencia del Gobierno regional. El acuerdo con el PSOE --en el que han participado el ministro José Luis Ábalos y Jesús Cuadrado (Cs), entre otros-- implicaba que los socialistas se quedaban con el Ayuntamiento de Murcia.

ARRIMADAS DECÍA ESTE MISMO VIERNES QUE TENÍA TODAS LAS FIRMAS

Este mismo viernes, en Onda Cero, Arrimadas ha asegurado que estaba tranquila porque tenía todas las firmas de sus "compañeros de Murcia para la moción de censura" y ha añadido que si no, "no se habría presentado". De hecho, ha añadido que espera que "todo el mundo cumpla su palabra" y no haya "ningún problema".

La dirigente de Cs y candidata a presidir Murcia, Ana Martínez Vidal, justificó esta moción el miércoles asegurando que se habría quebrado la confianza entre los dos partidos y expresó su "decepción" con el PP, una formación que, a su entender "solo sabe gobernar con mayorías absolutas y no en coalición". Además, aseguró que un cambio en Murcia es "imprescindible" y que traerá "estabilidad y prosperidad".

Por su parte, López Miras ha afirmado desde el primer momento que la moción de censura de Cs supone un "acto de traición" y un "desleal" porque había "un pacto para cuatro años". A su entender, es un paso que solo busca satisfacer una ambición personal.

GARCÍA EGEA ARREMETE CONTRA ARRIMADAS

García Egea ha asegurado en Telemadrid que Arrimada está recibiendo "críticas feroces" por impulsar una moción de censura en Murcia para "quitar un Gobierno limpio y honesto" presidido por López Miras para pactar con el secretario general del PSOE murciano, Diego Conesa, que está "imputado por prevaricación".

Además, García Egea recriminado a dirigentes de Cs sus declaraciones asegurando que "querían limpiar la región de Murcia", aludiendo a que "había corrupción". "Todos los consejeros y los miembros de la región de Murcia son todos honrados y honestos", ha proclamado

En este sentido, el 'número dos' del PP ha recalcado que "todos los que se han vacunado irregularmente están en su casa" y ha añadido que, sin embargo, Arrimadas "ha firmado un acuerdo con el PSOE de Murcia, cuyo máximo líder, Diego Conesa, está "imputado por corrupción". "Por tanto, Arrimadas viene a quitar a un Gobierno limpio y honesto y a poner a un señor que está imputado por prevaricación. Que lo explique", ha abundado.

García Egea, que ha criticado que Arrimadas una su destino a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ha asegurado que a él le "consta" que hay "muchas personas en Ciudadanos" que "no entienden este giro" de Arrimadas cuando estaban "beneficiando a los ciudadanos".

