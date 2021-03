Bárcenas acusa a la antigua cúpula del PP de "cobardía" por no "dar la cara"

Actualizada 09/03/2021 a las 16:28

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha acusado este martes 9 de marzo a la antigua cúpula del PP de "cobardía" por no "dar la cara" y reconocer que, según sostiene, el partido se financió irregularmente, si bien al mismo tiempo ha negado cualquier "animadversión" hacia la formación política, apuntando solo a personas concretas como la ex secretaria general María Dolores de Cospedal.

Así lo ha dicho en su declaración como acusado, que se inició este lunes, en el juicio por el presunto pago con dinero de la 'Caja B' de la reforma de la sede nacional del PP. A preguntas de su abogado, Gustavo Galán, Bárcenas ha aseverado que por su parte no hay ninguna "animadversión" hacia el Partido Popular.

"Prueba palpable" de ello, ha dicho, es que quiso matizar las informaciones publicadas en prensa sobre las supuestas negociaciones entre el consejero madrileño Enrique López y el abogado del PP, Jesús Santos, acerca de esta causa, para insistir en que "nunca fue una negociación".

Así, ha expuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo "único molesto es la cobardía de una serie de personas que no están dispuestas, como otros sí estamos haciendo, a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que nos hemos financiado irregularmente y que sabíamos lo que estábamos haciendo".

"Me parece una cobardía no hacer eso de dar la cara", ha recalcado, para hablar incluso de que es "moralmente reprochable". Y eso, ha argumentado, porque esas personas ya no están en la política activa, por lo que no se les exigirían responsabilidades políticas, ni tendrían tampoco "reproche penal".

No obstante, sí ha apuntado a "una animadversión en sentido contrario", indicando que él y Cospedal no se tienen "una especial simpatía" y recordando en este sentido una conversación entre la ex secretaria general y el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la que hablan de que "hay que perseguir a Luis Bárcenas" y, "por cierto" --ha apostillado--, a Javier Arenas.

'OPERACIÓN KITCHEN'

Otra cosa, ha discurrido Bárcenas, son "las responsabilidades que puedan tener la antigua cúpula del PP y la antigua cúpula del Ministerio de Interior en el secuestro de mi familia", en clara alusión al falso cura que asaltó la vivienda del ex tesorero 'popular' y a la llamada 'Operación Kitchen', que se está investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Bárcenas, que ha insistido en la veracidad de sus anotaciones, ha manifestado en varias ocasiones que no tiene pruebas materiales para demostrar todo lo que ha dicho tanto en su declaración como acusado en el juicio por la presunta caja 'b' del PP, como en el escrito enviado a Anticorrupción antes del inicio de la vista oral recordando su intención de colaborar con la Justicia.

Una vez más, ha denunciado a este respecto que "el PP antiguo, no el actual de Casado, el antiguo, las personas y dirigentes del PP bajo el mandato de Mariano Rajoy, organizan una operación parapolicial" para robarle documentos y audios que acreditarían la existencia de la 'Caja B'.

En concreto, se ha referido a la existencia de dos grabaciones de unas conversaciones que mantiene con el ex secretario general del PP y ex ministro Javier Arenas y otra con el expresidente del Gobierno. Sobre esta última ha dicho que "la propia voz del señor Rajoy" probaría "su conocimiento de la llevanza de una contabilidad paralela extracontable en el PP", algo que ya afirmó en su escrito remitido a Antincorrupción.

"Si se ha destruido o no, no lo puedo afirmar", ha indicado Bárcenas, haciendo de nuevo referencia al operativo parapolicial 'Kitchen'. Aún así, ha descrito cómo fue la conversación "rápida" con Rajoy.

LA CONVERSACIÓN CON RAJOY

Según ha recordado, primero habló con Arenas, a quien le comentó que le quedaba "un saldo en la caja 'b'" y que "dadas las circunstancias" entendía que ya no se iba a utilizar. El ex secretario general del partido le instó a "desentenderse de eso" y a entregarle ese "sobre" al entonces presidente del PP porque "él sabe lo que tiene que hacer", le dijo.

Bárcenas ha continuado su relato indicado que fue entonces cuando subió al despacho de Rajoy para entregarle esa cantidad y mostrarle las dos últimas hojas de la contabilidad 'b' "para que viese como llevábamos ese tema".

Fue entonces cuando el ex jefe del Ejecutivo le preguntó: "'Pero Luis, cómo podéis llevar esto'", a lo que el ex tesorero le explicó, según su narración, que "era una indicación de Álvaro Lapuerta y que era una garantía" para ellos, "por si alguna vez se ponía en duda una aportación de algún empresario, que nadie pudiera decir que había habido una apropiación indebida por parte de alguien".

Ahí terminó la conversación, ha dicho Bárcenas, al tiempo que ha identificado ese momento con lo que ya contó en su escrito dirigido a Anticorrupción: que Rajoy cogió los papeles, se "giró" y los "destruyó" en una máquina.

SUMARIO DE 'KITCHEN'

Parte del interrogatorio de su defensa se ha centrado en la 'operación Kitchen' y en los escritos de la Fiscalía e informes policiales que constan en el sumario de la causa -en la que se encuentra personado como perjudicado- para, de algún modo, tratar de confirmar que el operativo parapolicial le arrebató toda esta documentación y conseguir así nunca llegara a la justicia.

En este sentido, el ex tesorero del PP ha asegurado que toda la documentación que tenía "más analizada" la guardaba en un "sillón arcón hueco" que se encontraba en el despacho de restauración de su mujer, Rosalía Iglesias, y ha apuntado que en algunas de las grabaciones de las conversaciones de Villarejo se escucha que los audios que Bárcenas tenía en su poder las "tenía" la 'Kitchen'.

Antes del abogado Gustavo Galán ha sido el turno de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, quien ha hecho un breve interrogatorio para incidir en la manipulación de facturas para pagar parte de la obra de la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid con dinero de la caja 'b' del partido.

En este punto ha señalado que no recuerda cuál fue el orden en que se reformaron las plantas, sólo que la sexta, en la que se encontraba la Tesorería, fue la primera para que sirviera de "modelo" de cómo iban a ir quedando.

Aunque Bárcenas comunicó que sólo iba a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado y de su defensa, el abogado de la acusación popular Observatori Desc, ha querido trasladar dos preguntas a través del tribunal.

Si los documentos que se le exhibieron este lunes son los mismo que se utilizaron como base en la primera época de Gürtel, por la que Bárcenas ya cumple condena; y si "M.Rajoy" -que aparecen en los apuntes manuscritos del ex tesorero del PP- es Mariano Rajoy. El tribunal finalmente no las ha "admitido", ya que "las dos cuestiones están claras y es un poco redundante", ha afirmado el magistrado José Antonio Mora Alarcón.

