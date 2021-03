El TSJM respalda la prohibición de las marchas del 8M por salud pública

Actualizada 07/03/2021 a las 09:31

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) mantiene la prohibición de las concentraciones y manifestaciones del 8M acordadas por la Delegación del Gobierno por razones de salud pública ante la pandemia, tras rechazar tres de los recursos planteados contra esta medida.

Frente a las alegaciones de que la prohibición conculcaba el derecho de reunión y suponía una discriminación por razón de género, el alto tribunal madrileño considera que en este conflicto prima el derecho "a la salud, la integridad física y la vida de las personas" ante el grave riesgo que supone para todos la covid-19.

Según ha informado el tribunal, los tres recursos rechazados fueron interpuestos por el Consejo de la Mujeres de la Ciudad de Madrid y el Fórum de Política Feminista de Madrid; Feministas del Barrio de Fuencarral-El Pardo y Camila Banderas Briceño, convocantes de diversos actos que iban a tener lugar este domingo día 7.

Hoy domingo, el TSJM notificará el resto de las resoluciones correspondientes a otros seis recursos presentados contra la decisión de la Delegación del Gobierno (entre ellos los del Movimiento Feminista de Madrid, la Comisión 8M y los sindicatos UGT y CCOO) y cuyas vistas se han celebrado este sábado por la tarde en relación a actos similares convocados para el lunes día 8 de marzo.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid había solicitado este sábado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que mantuviese la prohibición acordada por la Delegación del Gobierno ante el "riesgo" que supone para la salud pública la celebración de este tipo de actos.

Sostuvo también la Fiscalía que la razón que llevó a la Delegación del Gobierno a prohibir las concentraciones se basa, asimismo, en la normativa propia del estado de alarma.

En las tres sentencias notificadas, el tribunal rechaza las alegaciones de que la prohibición de concentraciones y manifestaciones con motivo del 8M supongan una discriminación por razón de género, "habida cuenta de que los motivos básicos de denegación de la concentración se centran en razones de salud pública".

Y estas razones, añaden los magistrados de la Sección 10ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, "no han resultado desvirtuadas" en los recursos analizados contra las resoluciones de la Delegación del Gobierno.

También rechaza el Tribunal Superior que exista elemento alguno que permita vislumbrar que las prohibiciones de las concentraciones o manifestaciones se hayan basado "implícitamente en razones distintas de las razones de salud pública que preocupan a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual".

En las sentencias, los magistrados valoran que la situación de la Comunidad de Madrid sigue siendo "de riesgo extremo" a pesar de la mejoría de los datos epidemiológicos, y los llamamientos de distintas autoridades naciones y regionales para evitar las concentraciones en Madrid a causa de la covid-19.

En sus argumentos, las sentencias citan un informe del Consejo General de Colegios de Médicos que desaconseja la asistencia a estas concentraciones por el riesgo que implican para la salud pública de la población en general.

"En las circunstancias actuales, y ante las condiciones en que se pretende el ejercicio del derecho fundamental de reunión cuya tutela se demanda, estima esta sala que dicho ejercicio entra en conflicto con bienes y valores constitucionales como la salud pública, y más concretamente, la salud, la integridad física y la vida de las personas, que deben prevalecer frente aquel", explica una de las resoluciones judiciales.

Mientras se reunía la sala para estudiar los recursos, varias personas se concentraron junto a la sede del TSJM pidiendo a los magistrados que reconsiderasen la decisión adoptada por la Delegación de Gobierno y autorizasen los actos convocados para este 7 y el 8 de marzo por el Día de la Mujer.

El mismo deseo mostró la secretaria de Organización de CCOO en Madrid, Paloma Vega, quien dijo esperar un fallo a favor porque “no hay ninguna razón jurídica de peso que impida las movilizaciones". Vega acusó al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, de cometer “un atentado contra los derechos fundamentales” al prohibir las manifestaciones feministas.

Desde el Gobierno, el discurso fue de responsabilidad, como el de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien consideró que las mujeres deben cumplir con la recomendaciones sanitarias el próximo 8 de marzo.

"Las feministas debemos ser ejemplares y responsables", dijo.

Cuestionada por la decisión de la Delegación del Gobierno de prohibir las manifestaciones del 8M en Madrid, Díaz sostuvo que existen “muchísimas" formas de manifestarse, "creativas”, a través de las que “todos, aliados y aliadas en la lucha de la igualdad” pueden reivindicar el Día de la Mujer.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, destacó que la decisión de prohibir las manifestaciones del 8M en Madrid tiene como objetivo "no agravar más" la situación sanitaria de la Comunidad, que tiene "las peores cifras de la pandemia".

"No poner en riesgo ahora mismo la salud y las vidas es lo primero. (...) No hay una dicotomía entre un Gobierno progresista y feminista que está volcado con el 8 de marzo y los derechos fundamentales de manifestación, lo que hay es una preocupación legítima de que en Madrid, con unas cifras pandémicas tan graves, no agravemos más la situación", ha explicado Calvo.

La vicepresidenta subrayó también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este domingo y el lunes sendos actos del PSOE y el Ejecutivo con motivo del Día de la Mujer, porque, a pesar de no poder celebrar en las calles ese día, quieren dar realce a esta jornada respetando en todo momento las medidas de seguridad frente a la pandemia.

El propio jefe del Ejecutivo ha escrito este sábado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que subraya que las mujeres son las que han soportado una mayor carga durante la pandemia, y lamenta también que las mujeres, por el mero hecho de serlo, sufran discriminaciones, violencias, más responsabilidades familiares y peor acceso al mercado laboral.

"Este 8M necesitamos más feminismo que nunca. Juntas y juntos", ha subrayado Sánchez.