UPN reprocha a Sánchez que entregue España a "los allegados de Otegi"

El diputado por UPN, García Adanero a Mertxe Aizpurua (EH Bildu): "Ya sé que usted no es familiar de Otegi, pero sí es allegado. Por lo tanto, si en Navidad está con Otegi, digale que Euskalerria es una entelequia"

Actualizada 16/12/2020 a las 14:18

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso Carlos García Adanero ha reprochado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya entregado la dirección de España a Podemos, ERC, EH Bildu, a los que se ha referido como "allegados" de Arnaldo Otegi, de quien ha recordado su pertenencia a ETA, y a los que ha avisado de que no van a lograr "con los votos" lo que la banda no consiguió "con las armas".

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, que hace balance del segundo estado de alarma por el coronavirus, el diputado de UPN ha subrayado al jefe del Ejecutivo que la izquierda abertzale era quien "amenazaba" a las personas que a los pocos días eran "ejecutadas" por ETA.

"Se lo digo porque parece que es usted el único que no los conoce", le ha dicho, pidiéndole cuentas por haber hecho recaer la dirección del país en partidos que cuestionan la independencia de los jueces españoles y, además, "quieren acabar con la Monarquía, el sistema político y la Constitución".

EUSKAL HERRIA NO EXISTE



También se ha dirigido directamente a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua: "No sé si es usted pariente o allegada de Otegi y estarán juntos en Navidad", ha deslizado, antes de pedirle que le hiciera llegar un mensaje al líder de su formación.

"Digale que Euskal Herria y la republica vasca es una entelequia y que no van a conseguir ninguno de sus objetivos; no lo consiguieron con las armas y no lo van a conseguir con los votos", ha enfatizado.