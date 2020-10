Actualizada 21/10/2020 a las 16:48

El senador de UPN, Alberto Catalán, ha apoyado este miércoles en el Senado una moción de Ciudadanos para plantear la eliminación de los aforamientos para los miembros de las Cortes generales y del Gobierno.

Catalán ha considerado, no obstante, que es "una pena" que no se fije en la moción "un plazo para que el proyecto de reforma constitucional -para eliminar el aforamiento- se remita a las Cortes Generales", por lo que ha presentado una enmienda para que se materialice "de manera inmediata".

"Desde UPN consideramos que medidas de esta naturaleza contribuyen a dar cumplimiento al principio, fundamental en democracia, de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Además puede ayudar a generar mayor confianza en la sociedad", ha asegurado.

El senador navarro ha explicado que el Gobierno, en enero de 2019, ya registró en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución Española, suprimiendo los aforamientos a los miembros de las Cortes Generales y del Gobierno, proyecto que contaba con los informes del Consejo de Estado y del CGPJ. La propuesta limitaba el aforamiento, únicamente, a las funciones propias del cargo, pero caducó por la convocatoria electoral.

Alberto Catalán ha afirmado que "no deja de sorprender que el Gobierno actual, con los partidos que lo configuran, no haya planteado una iniciativa de supresión de los aforamientos". "Desde UPN no vamos a caer en la demagogia y el populismo. Preferimos aplicar el rigor y es sentido común. El objetivo es atender al interés general y no el privado", ha dicho.

En todo caso, ha insistido en que "es llamativo comprobar cómo los que más criticaron los aforamientos ahora cuando se ven implicados en procedimientos judiciales no dicen nada". "Todo lo contrario. Optan por limitar la libertad e independencia del poder judicial como la propuesta del PSOE y Unidas Podemos de rebajar las mayorías parlamentarias para la renovación del CGPJ. Una patada a la libertad e independencia judicial y que ha supuesto la llamada de atención de las instituciones europeas", ha afirmado.

Catalán ha añadido que si se hubiese aprobado la propuesta de eliminar los aforamientos, "el vicepresidente del Gobierno -Pablo Iglesias- y algunos otros diputados de la extrema izquierda a los que los jueces piden su imputación serían tratados como ciudadanos de a pie y no como miembros de la 'casta política" a la que dicen venían a combatir, un claro ejemplo de hipocresía política".