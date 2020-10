¿Cómo se puede conseguir la pensión máxima por jubilación?

Actualizada 21/10/2020 a las 11:00

La cuantía de la pensión de jubilación es la principal preocupación de aquellas personas que llevan toda ua vida trabajando, sin duda, pues de ella dependerá su calidad de vida una vez dejen de trabajar.

La última subida de las pensiones, en este caso de un 0,9 %, se produjo en enero de este mismo año. De este modo, quien percibiera una pensión máxima mensual de 2.659,41 euros, ahora cobrará 2.683,34 euros mensuales.

Por el contrario, existen unas pensiones de jubilación mínimas, que varían en función de la edad del beneficiario o de si tiene o no familiares a su cargo. La mínima es de 604,40 euros para aquellas personas que no tengan familiares a cargo y aún no hayan cumplido los 65 años.

Para poder acceder a la máxima cuantía de jubilación hay que cumplir con algunos requisitos, que tienen que ver con la cantidad de años cotizados y la base reguladora, es decir, cuánto se ha cotizado durante esos años.

Es decir, cuánto se ha cobrado y durante cuánto tiempo. A partir del próximo ejercicio se computarán las remuneraciones brutas obtenidas en los últimos 25 años, es decir, que se tendrán en cuenta las remuneraciones brutas obtenidas en esos últimos 25 años.

A partir del año 2022, la base reguladora será el resultado de dividir por 350 las bases de cotización de los últimos 25 años. En el año 2020 y el 2021, se tienen en cuenta los 23 y 24 años inmediatamente anteriores, respectivamente.

Por otro lado, el porcentaje de la cuantía será mayor o menor dependiendo del total de años trabajados. Según la web de la Seguridad Social, con 15 años trabajados, se obtiene un 50% de la base reguladora. Para cobrar el máximo de la pensión de jubilación, se necesita haber trabajado 37 años o más.

