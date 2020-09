Ultima oportunidad para aclarar el futuro de los ERTE

Actualizada 28/09/2020 a las 06:00

Los responsables de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social volverán a reunirse este lunes con los representantes de la patronal (CEOE, Cepyme y ATA) y los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) para abordar el nuevo sistema de protección de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por coronavirus, cuya vigencia expira el día 30. El encuentro llega apenas 24 horas antes del Consejo de Ministros que tendrá que validar el correspondiente decreto que amplíe el actual paraguas de protección para que las empresas en dificultades puedan incluir a sus trabajadores en el cobro de la prestación por desempleo. La última reunión formal, el pasado viernes, terminó sin acuerdo entre las partes. Y durante el fin de semana los contactos han sido continuos a la espera del encuentro definitivo de hoy.

La cuestión más espinosa de la negociación reside en el grado de exoneración de las cotizaciones sociales que tendrán esos negocios y a qué tipo de compañías o sectores afectará. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya anticipó la semana pasada que no habrá "café para todos" por las "restricciones presupuestarias". Esto es, que los ERTE dejarán de ser generalizados -ya incluyeron algunas restricciones en julio- y se centrarán en las empresas que tengan problemas para subsistir ante la segunda oleada de casos por la pandemia y cierres de actividad. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido también durante los últimos días en la necesidad de "no dejar a nadie atrás", que no habrá límite temporal de este sistema, y que es necesario definir claramente qué son los ERTE por rebrote.

Sí parece claro que el importe de la prestación por desempleo no bajará a partir del sexto mes al disminuir el cálculo del 70% al 50% sobre la base reguladora. Además, mantendrán el conocido como 'contador a cero': los perceptores de la prestación no gastarán los plazos de su derecho a paro, si lo necesitan en el futuro, por el tiempo que hayan estado cobrando en el ERTE.