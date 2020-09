¿Afectará a mi hipoteca la fusión de Bankia y CaixaBank?

Actualizada 18/09/2020 a las 12:40

Después de anunciar su fusión a principios de este mes de septiembre, este jueves 17 se reunían los consejos de administración de las entidades CaixaBank y Bankia para aprobar dicha maniobra.

La entidad resultante mantendrá el nombre y la marca comercial de CaixaBank y se concretará en el cierre de algunas oficinas o el cambio del número IBAN para los clientes, entre otras novedades.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS HIPOTECAS?

Entre los cambios que pueden afectar a los clientes de ambas entidades bancarias está el número de la cuenta corriente, el cierre de entidades y también el cambio de condiciones en los productos contratados.

Para conocer cómo afectará esto último a los clientes hay que esperar a que se cierren los acuerdos entre ambas entidades y conocer así las políticas comerciales que, seguramente, serán comunes para todos los clientes, ya sean de Bankia o de CaixaBank.

Así, una de las dudas más extendidas es lo que pasará con los productos contratados. Esto depende del tipo de producto que sea y el tipo de contrato, que puede ser de dos formas, según la OCU:

Los contratos de duración determinada, como pueden ser los de un préstamo o un depósito a plazo fijo. No es posible modificar las condiciones pactadas, salvo acuerdo entre las partes.

Los contratos de duración indefinida, es decir, aquellos que no tienen un plazo de finalización, como pueden ser los de una cuenta corriente o una tarjeta de crédito. Las entidades pueden modificar unilateralmente las condiciones, con el único requisito de comunicar dichas modificaciones de manera individualizada con una antelación de al menos dos meses.

Por lo tanto, en cuanto a las hipotecas, que son acuerdos legales fijados para un tiempo determinado y su duración está delimitada, no es posible modificar sus condiciones una vez pactadas, a no ser que exista un acuerdo entre las dos partes. Así, las condiciones de los clientes que tengan hipotecas en Bankia o Caixabank no variarían con la fusión.

Te puede interesar

Te puede interesar