Sánchez dice que le preocupa la evolución en Madrid y que el aumento de casos se debe al "relajamiento"

Actualizada 01/09/2020 a las 15:30

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que el aumento de los casos de coronavirus este verano está relacionados con un "relajamiento por parte de la ciudadanía de los niveles de protección y emergencia sanitaria" y también ha afirmado que "preocupa el estado de la salud pública y de la evolución de la epidemia en Madrid".



En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Sánchez se ha remitido a "lo obvio", que los seres humanos son los que actúan "como muros o como vectores de la propagación del virus" y que en las primera semanas después del estado de alarma hubo casos entre los trabajadores del campo (el colectivo de temporeros) y el ocio nocturno.



"Ha habido una serie de relajamientos por parte de la ciudadanía en cuanto a los niveles de protección y de emergencia sanitaria que ha permitido una mayor circulación", ha dicho.



En segundo lugar, también ha afirmado que aunque la coordinación ha mejorado, "los niveles de rastreo y las capacidades estratégicas de algunas comunidades autónomas tienen que mejorar". Sánchez ha dicho que no quería "juzgar" ni entrar en el debate de quién es responsable, pero que la evolución de la epidemia no es igual en todos los territorios.



Después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusase el lunes al Gobierno de "ensañamiento" con la región por incidir en su volumen de casos, Sánchez ha replicado que lo único que hizo el director del CCAES, Fernando Simón, fue trasladar que "preocupa el estado de salud publica y de la evolución de la epidemia en Madrid".



A su modo de ver, el Gobierno está haciendo lo que debe hacer con Madrid y con todas las comunidades autónomas. Así, ha emplazado de nuevo a todos los responsables políticos a "ejercer la unidad" y "desterrar de la gestión contra el virus la lucha partidista" para ir contra "el enemigo común" que es la pandemia.



En todo caso, ha negado que el Gobierno haya hecho una dejación de funciones y ha insistido en que está actuando y ofreciendo a las comunidades recursos humanos (rastreadores militares), tecnológicos (la aplicación radar Covid) y la posibilidad de un estado de alarma territorializado. "Estoy ofreciendo lo que a mí no me ofrecieron, los votos para apoyarlo en el Congreso", ha señalado.



Eso sí, ha vuelto a dejar claro que si los gobiernos autonómicos no piden la declaración del estado de alarma en su territorio él no se plantea que el Gobierno central lo haga de oficio. "Nosotros estamos actuando ya", ha dicho, ejerciendo "liderazgo y coordinación" con las comunidades autónomas para adoptar medidas sanitarias y poniendo a su disposición recursos económicos, 16.000 millones de euros extraordinarios.

DESCARTA UN ESTADO DE ALARMA EN TODO EL PAÍS

No se plantea la vuelta a un estado de alarma generalizado en toda España porque la evolución de la pandemia no es homogénea en todo el territorio así que no tendría justificación un estado de alarma homogéneo "con medidas igual de duras en todo el territorio".



Además, ha señalado que aunque los datos son parecidos a los del mes de marzo y la evolución de la epidemia es "preocupante", también "hay matices muy importantes". En concreto, ha destacado la mejora en la capacidad de detección, con casi medio millón de tests en una semana.



Y ha recordado que, coordinadamente con las comunidades autónomas, se logró atajar, este verano, los brotes que surgieron entre los temporeros y se trabajó para atajarlos en el ocio nocturno, las residencias de mayores y las reuniones familiares.