Torra propone un nuevo referéndum y ERC le pide consensuar una estrategia

Actualizada 22/07/2020 a las 17:41

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a poner este miércoles sobre la mesa su propuesta de organizar un nuevo referéndum de autodeterminación en Cataluña, mientras que ERC lo ha instado a consensuar una "estrategia" y aparcar los "reproches" entre independentistas.

En la sesión de control al presidente catalán en el pleno del Parlament, el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha considerado "fundamental" que los dos socios del Govern sigan "trabajando conjuntamente", no solo en la gestión de la crisis del coronavirus, sino también en el "objetivo de la independencia".

Para avanzar hacia ese objetivo, ha remarcado Sabrià, los independentistas deben mostrar una actitud "constructiva, sin reproches", para intentar "construir una estrategia compartida que permita marcar el camino y las metas compartidas de los próximos años".

"Tenemos por objetivo construir un nuevo embate y llegar a él en disposición de ganar", ha dicho Sabrià, partidario de consensuar una "estrategia compartida" para ponerla "al servicio de todo el independentismo, para discutirla, para enmendarla, para consensuarla conjuntamente. ¿Se suma, presidente?", ha apostillado.

En la réplica, Torra ha reivindicado que él viene "del mundo de la unidad" independentista y ha subrayado que ya ha propuesto "una salida" para continuar el 'procés': "Un referéndum de autodeterminación". "Creo que hemos de organizarlo otra vez, creo que hemos de volver a hacerlo, pienso que esto nos podría unir a todos", ha subrayado.

Y ha advertido a ERC que la independencia solo puede ser posible desde la unidad del independentismo: "No creo que tengamos nunca ninguna posibilidad de ganar si no somos capaces de dar un salto colectivo. Es imposible conseguir la independencia si no nos ponemos todos juntos", ha afirmado.

Uno de los asuntos que ha centrado el debate en la sesión de control ha sido la crisis sanitaria y los rebrotes de la COVID-19.

La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, ha denunciado el "caos, improvisación e incertidumbre" del Govern ante la pandemia y ha alertado a Torra de que en estos momentos "no toca atacar al rey", sino que la prioridad es "salvar vidas".

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha reprochado al Govern que esté "más pendiente de dar consejos" al Ejecutivo de Pedro Sánchez que de "ejercer sus responsabilidades" para hacer frente a los rebrotes de coronavirus en Cataluña.

La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reprochado asimismo al Govern su gestión de los rebrotes: "Están naufragando, están fracasando, y me preocupa profundamente".

Pese a sus críticas al Govern por su gestión, tanto Iceta como Albiach han ofrecido su "ayuda" y "colaboración" para frenar los contagios, en coordinación con los municipios.

Por otro lado, Ciudadanos y el PPC han pedido amparo al presidente del Parlament, Roger Torrent, para exigir que las respuestas orales de Torra se ciñan a lo que pregunta la oposición.

La queja ha venido motivada por la primera intervención de Torra: después de que el presidente del PPC, Alejandro Fernández, le planteara una pregunta sobre el control del precio de alquileres, ha empleado buena parte de su tiempo en denunciar las causas judiciales abiertas contra independentistas.

El diputado del PPC Santi Rodríguez ha pedido amparo a Torrent, al considerar que Torra "no puede utilizar dos minutos de sus dos minutos y medio" de respuesta "para hablar de su libro".

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha denunciado la vulneración de dos artículos del reglamento de la cámara y ha reprochado a Torrent que no haya exigido a Torra que se ciña a responder lo que se le pregunta.