Belarra afirma que los malos resultados de Podemos en las elecciones vascas y gallegas llegan tras años de "problemas internos"

Actualizada 15/07/2020 a las 12:13

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Coordinación Ejecutiva de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado este miércoles que los malos resultados de Unidas Podemos en las elecciones vascas y gallegas del pasado domingo llegan después de muchos años de "problemas internos" que, además, "se han acrecentado desde medios de comunicación", según la dirigente morada.

"Nos hemos dejado muchos pelos en la gatera con problemas internos", ha asegurado Belarra en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', al ser preguntada sobre las causas de la "derrota sin paliativos" que sufrieron el domingo, tal y como la definió el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

RECHAZA "ANÁLISIS EN CALIENTE"

A este respecto, Belarra ha señalado que desde el primer momento han asumido que los resultados son "malos", pero ha rechazado hacer "análisis en caliente", porque es "peligroso". "Queremos darnos un tiempo para analizar", ha señalado, en línea con la posición marcada por Iglesias el domingo, cuando se limitó a reconocer el batacazo y avanzó que harán "una profunda autocrítica".

De hecho, la Ejecutiva de Podemos ha querido darse unos días antes de reunirse para realizar este primero análisis de los malos resultados, y esperar a que lo hagan primero las direcciones en País Vasco y Galicia.

La portavoz de Podemos, Isabel Serra, aseguró el lunes que su objetivo es hacer una "reflexión colectiva", al tiempo que negó que estos malos resultados pusieran en cuestión el liderazgo de Iglesias y su equipo de dirección, al defender que todos fueron "revalidados" en la Tercera Asamblea Ciudadana que celebró Podemos en mayo.

Este miércoles, Belarra ha ahondado en la necesidad de no precipitarse en los análisis, y ha añadido, además, que la peor noticia de las elecciones no son sus resultados, sino que el presidente de la Xunta y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a va a seguir gobernando en Galicia, y que no van a conseguir que se forme un gobierno de coalición progresista en el País Vasco, sin el PNV.

Y en cuanto a la situación de Podemos, ha reconocido que "la aceleración en estos seis años" tiene para ellos "muchas cosas buenas", como haber llegado al Gobierno y "haber afrontado esta crisis sin que nadie se quede atrás, contraria a 2008". "Lo malo, desde luego, es que nos hemos dejado muchos pelos en la gatera con problemas interno que se han acrecentado desde medios de comunicación. En los próximos días lo tendremos que analizar", ha enfatizado.

Preguntada sobre si estos resultados debilitan la posición de Unidas Podemos en el Gobierno, Belarra ha defendido que el Ejecutivo "está trabajando muy bien". "Estamos unidos y haciendo muchas cosas y eso es lo mas destacable, que pase de palabras a los hechos. Muchas veces hemos tenido Gobiernos que hablaban mucho y hacían poco", ha apostillado.