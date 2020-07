Echenique no se arrepiente e insiste en poder criticar a periodistas

Actualizada 10/07/2020 a las 10:46

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha insistido este viernes en que se pueda criticar a los periodistas porque, a su juicio, son personas con "capacidad" para "hacer política" y a las que ven "millones de personas".

Echenique se ha expresado así en una entrevista en Radiocable tras ser preguntado por la polémica generada por un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguraba que al periodista Vicente Vallés le producía "sarpullido" que Unidas Podemos "esté en el gobierno".

"Señalaba una manipulación. No es verdad. No se señala a personas, se señala a los hechos. Cuando alguien dice delante de millones de telespectadores que a lo mejor no ha habido cloacas eso es criticable. Sinceramente", ha argumentado Echenique, que ha asegurado que no se arrepiente de haber publicado ese mensaje en redes sociales.

En este sentido, el portavoz parlamentario ha insistido en que "hacer pasar por información o por opinión una cosa u otra es sembrar la duda sobre algo contrastado", y eso "merece crítica". "No sé si tengo que ser yo, en Twitter, con el tono de mi tuit o uno distinto", ha apuntado.

"NADIE ESTÁ LIBRE DE CRÍTICA" EN UNA DEMOCRACIA

A su juicio, que un periodista "con 2.3 millones de espectadores" ponga "en duda" la existencia de las cloacas del estado, la existencia del excomisario José Manuel Villarejo o la "parapolicía política montada por el PP" es algo que debe ser criticado.

La justificación de Echenique llega además después de que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de la formación morada, Pablo Iglesias, se mostrase partidario de "naturalizar que en una democracia", cualquier persona con presencia pública, esta sometida "tanto a la crítica como al insulto en las redes".

"Lo ha dejado claro Pablo. Nadie está libre de la crítica en una sociedad democrática. ¿Quién tiene más poder, el director de un informativo (...) o un diputado del Parlamento? ¿Quién es más poderoso?", se ha preguntado Echenique.

Así, el portavoz de Unidas Podemos ha afirmado que en una democracia "el poder está bastante repartido y hay un montón de personas", incluidos los periodistas, "que tienen cierto poder y cierta visibilidad pública".

Por todo ello, sería "problemático y peligroso decir que hay gente que tiene capacidad para decir cosas y que no puede ser criticada". "A mí se me puede criticar y a una persona con capacidad de hacer política también puede recibir criticas", ha zanjado.