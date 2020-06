Actualizada 28/06/2020 a las 06:00

Rebrote' o simplemente 'brote'. Son las palabras de moda esta semana. Como antes lo fueron 'confinamiento' o 'desescalada'. Nuevos términos que se cuelan en el argot popular para definir una realidad incierta, algo desconocido. España se ha sumergido esta semana en ese mar de 'rebrotes' sin saber muy bien qué significa ni el alcance de esa supuesta amenaza. Desde Sanidad, el omnipresente Fernando Simón da a entender que esos nuevos focos que ya salpican toda la geografía española no son más que la representación más visible de la 'nueva normalidad'. Que hay que acostumbrarse a convivir con esos rebrotes siempre que sigan bajo control. Otros, miembros también del equipo de epidemiólogos que asesoran a Moncloa y a las comunidades, no se atreven a vaticinar que esos brotes no sean la antesala de una segunda oleada a la que ya podría estar enfrentándose China o Corea del Sur. O, más cerca, Alemania o Israel. Las dudas lo invaden todo.

La cuestión es que nada está escrito. No hay precedentes. El coronavirus, según admiten en el departamento que dirige Salvador Illa, es imprevisible porque hace mucho que ha demostrado que no respeta las pautas de otros virus respiratorios. De hecho, un alto responsable del Instituto Carlos III responde al WhatsApp con un "ni idea" cuando le preguntan si entraban en el guión previsto por el Ejecutivo el más de medio centenar de rebrotes declarados desde que el pasado 11 de mayo el país comenzara la desescalada con la entrada en la fase 1.

Solo en las últimas horas se han declarado nuevas fuentes de contagio en lugares tan distantes como Granada, Val d'Aran (Lleida), Cantabria o Murcia. Las cifras sobre la envergadura de estos rebrotes son tan opacas como los propios focos en sí porque el Gobierno ha decidido no informar sobre dónde están las nuevos focos de la Covid-19 o el número de infectados de cada uno de ellos. No hay datos a la opinión pública porque Sanidad arguye que el mero análisis estadístico de estos fenómenos podría alarmar o "distorsionar". Y ello a pesar de que el Ejecutivo central sí que exige a las comunidades cumplida información del desarrollo de esos brotes. Sin información oficial desde la administración central, todo son estimaciones. Del medio centenar de rebrotes declarados desde el inicio de la desescalada la tarde de ayer sábado solo seguirían activos entre 18 y 24, según las informaciones recabadas de las diferentes consejerías autonómicas y no confirmadas por Sanidad. Y ello sin contar con el hecho de que cada comunidad entiende como brote un concepto diferente, a pesar de que el Gobierno ya ha establecido que un nuevo foco es cualquier punto común que haya provocado tres infecciones o un solo contagiado en el caso de las residencias de mayores. Algunas autonomías se parapetan tras términos como 'clúster' para no señalar a sus territorios como portadores de brotes en plena campaña turística estival.

"TRANSMISIÓN COMUNITARIA"

"Que hablemos de brotes y no de transmisión comunitaria indica que estamos bien. Ahora mismo tenemos un control claro de una gran parte de los contagios que se producen en España", trató de tranquilizar el jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), Fernando Simón.

Solo la dimensión de algunos de estos rebrotes de SARS-CoV-2 durante los últimos días ha permitido revelar dónde están esos nuevos campos de batalla al coronavirus: cuatro comarcas de Huesca y Zaragoza superan ya los 270 contagiados entre jornaleros; en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de Cruz Roja de Málaga son ya 87 los infectados; 60 casos en Navarra relacionados con un evento familiar; un número indeterminado todavía de residencias en Madrid.

El problema -explican en el CCAES- es que "no hay un patrón definido" para predecir dónde nacerá el nuevo foco. Solo los rastreadores o trazadores (ese nuevo oficio nacido de la pandemia y en el que están trabajando centenares de jóvenes desocupados) se atreven a dar algunas pautas. Sin ningún estudio oficial que avale sus observaciones empíricas, algunos de estos rastreadores andaluces y otro puñado de expertos de Sanidad se aventuran a predecir que el gran reto de estas semanas va a estar en los "colectivos más vulnerables". Que los nuevos focos van a ser (y ya están siendo) entre temporeros que viven en barracones, entre inmigrantes sin papeles en centros de acogida; entre sin techo' y otros sectores excluidos o residencias de mayores.

Todo ello, al margen de que, como ya ha venido alertando Fernando Simón, haya también rebrotes por conductas irresponsables como los famosos botellones. Dicen los expertos de Sanidad que más allá de estos séctores vulnerables solo se está repitiendo una pauta: la mayoría de los nuevos focos están apareciendo precisamente en las comunidades, provincias, comarcas o ciudades que fueron castigadas con menor saña en la oleada de marzo, abril y mayo. Y es que el mapa de las zonas costeras 'Covid free' de la pasada primavera se ha invertido: Murcia, la comunidad que durante días logró no notificar un afectado, lucha ahora contra un importante foco en la capital y Cartagena; Galicia, la primera autonomía en pasar a la 'nueva normalidad' hace días que se enfrenta de forma simultánea a dos brotes en Lugo y Coruña; Ceuta, que pasó la pandemia con solo 163 contagiados y 4 fallecidos, fue el escenario del primer gran rebrote de la desescalada obligando al confinamiento de decenas de vecinos tras una fiesta de cumpleaños.

Nadie quiere pensar en que la situación sea siquiera similar a la de febrero, pero el pasado jueves las explicaciones de Simón empeñado en detallar como cada nuevo foco tiene un origen conocido sonaban a conocido. "Un brote que se nos escape o casos importados podrían generar transmisión comunitaria", dijo el responsable de Sanidad, evitando la expresión "segunda oleada".

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo