Ciudadanos "peleará" por que Bildu no esté en las instituciones ni decida el futuro del país

Actualizada 27/06/2020 a las 12:36

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha asegurado que su partido "siempre peleará" por que EH Bildu no esté en las instituciones ni decida el futuro del país.

En declaraciones a los medios antes del homenaje a las víctimas del terrorismo que acoge el Congreso de los Diputados cada año, Bal ha criticado que Bildu, al que ha calificado como "sucesor" del brazo político de ETA, aún no haya pedido perdón ni condenado los asesinatos de la banda terrorista. Además, les ha acusado de no ayudar a esclarecer los "más de 300 asesinatos sin resolver" y de apoyar los homenajes a los etarras cuando salen de prisión.

Bal "entiende" que haya víctimas que no quieran estar hoy dentro del Congreso de los Diputados porque ve "una vergüenza" la actitud de Bildu, "que sigue sin condenar el terrorismo y sigue sin pedir perdón".

El portavoz de Cs ha señalado que España es uno de los países que más ha sufrido la "lacra brutal" del terrorismo, con más de 800 asesinatos cometidos por ETA, de los que más de 300 siguen aún sin resolver. Además, ha hecho referencia a los ataques yihadistas que ha sufrido el país, asegurando que Cs estará en el pacto antiyihadistas "frente al terrorismo religioso y fanático".

Al inicio de su intervención Bal ha recordado que hace ahora 60 años, una niña de 22 meses murió calcinada en un coche como consecuencia de un artefacto explosivo que el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) colocó en la estación de autobuses de San Sebastián.

"Las víctimas y las familias que han perdido a sus seres queridos son el pilar moral sobre el que se asienta la democracia española", ha remarcado Bal, quien ha apelado a poner el foco hoy en aquellos que han sufrido las consecuencias de esta lacra.