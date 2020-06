Montero dice que España "necesita el concurso de todos, también del PP"

Actualizada 21/06/2020 a las 15:55

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este domingo que España "necesita el concurso de todos, también de la derecha, también del PP", para la salida de la crisis. Por ello, ha sugerido a los populares que "ya está bien del juego de insultos y de mentiras" que mantienen con "la ultraderecha" de Vox.



"El que dice una barbaridad, el otro dice una barbaridad más grande. Y así no vamos a ganar nunca, vamos a perder todos, porque al final la política se impregna de la bronca, de la polarización, del ruido, de todo eso que hace que la gente se desconecte", justamente "lo que a la ultraderecha le interesa".



Así lo ha manifestado la dirigente socialista durante un mitin de precampaña en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), donde ha arropado al secretario xeral y candidato del PSdeG-PSOE a las elecciones gallegas del 12 de julio, Gonzalo Caballero, y en el que también han intervenido la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva; el alcalde de Vilagarcía y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela; y el diputado autonómico e integrante de la lista por Pontevedra Julio Torrado.



Durante su intervención frente a un centenar de cargos y simpatizantes del PSdeG, Montero ha afeado a "la ultraderecha y la derecha" que consideren que el Gobierno del que forma parte es "ilegítimo". Por ello, les ha sugerido que "si no les gusta el resultado de las elecciones, tendrán que esperar a las siguientes".



"Pero no se puede, durante una pandemia que ha arrasado la vida de miles de personas y que ha tenido a los sanitarios a pie del riesgo durante tantos días, (...) aprovechar la situación para que el Gobierno sea débil o se desgaste", ha añadido.

DA LAS "GRACIAS" A ESPAÑA POR EL CONFINAMIENTO



Horas después de la salida de toda España del estado de alarma --en Galicia, hace ya casi una semana--, la ministra ha querido "darle las gracias" a todos aquellos que "durante tres meses han respetado el confinamiento" y "las normas de seguridad".

"Gracias, España, porque vuestra actitud nos ha permitido salvar más de 450.000 vidas", ha asegurado, echando mano de un reciente estudio capitaneado por el Imperial College de Londres.



En este sentido, ha defendido la "importancia" de haber decretado el estado de alarma: "Que no nos engañen, no ha sido fruto de una supuesta anticipación de algunos. Ha sido que el Gobierno de España decretó el estado de alarma e impidió que circulara el virus. No vale ponerse medallas que no corresponden".



Asimismo, María Jesús Montero ha cargado contra el "patriotismo de hojalata" del PP de Pablo Casado y de Alberto Núñez Feijóo, que acude a Europa a pedir "condicionalidades" y que a España "se le pongan deberes" en cuanto a los fondos transferidos desde las instituciones comunitarias. "Van a decir que no desembolsen mucho porque este Gobierno no sabe gestionar adecuadamente el dinero. Estos son los patriotas que van a contar y a transmitir mentiras y a dejar sin el pan, sin la sal, a nuestra tierra", ha aseverado.



"¿Qué patriotismo de hojalata es este, que al final no reivindica la capacidad de una tierra, de que su gente pueda salir de esta situación? Van a los países vecinos a hablar mal de nosotros, a decirles que no nos den los recursos, y el señor Feijóo lo defiende", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo central, para reforzar además la idea de que el presidente de la Xunta "toca las palmas" al discurso del PP nacional porque su ideología "es la misma".

"QUE NADIE TENGA MIEDO"



La ministra también ha aprovechado el acto de partido para reivindicar que el Gobierno del que forma parte tiene una "manera distinta" de salir de una crisis provocada "solo" por la pandemia de la COVID-19. "Que nadie tenga miedo, sabemos que es difícil, pero vamos a estar de la mano de las diputaciones, los ayuntamientos y de las comunidades autónomas", ha garantizado.



En este contexto, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "nada más empezar el año, sin estar el virus todavía circulando", revalorizó las pensiones al IPC, subió los salarios públicos y el salario mínimo interprofresional "con diálogo social". Y ahora, durante la crisis sanitaria, "ha protegido a los trabajadores a través de los ERTE", que en Galicia permitieron que casi 300.000 empleados "no hayan perdido" sus puestos, y ha aprobado el ingreso mínimo vital (IMV), algo que iba "en el programa de legislatura" y que posibilitará "que un millón de personas salta de la pobreza".



Ya en el ámbito sanitario, Montero ha defendido que el Gobierno, "sin tener la obligación, reforzó el sistema sanitario en un primer momento mandando 300 millones de euros a las comunidades", además del "acopio" de material protector contra la COVID-19 que, según ha dicho, se hizo desde el Estado.



"Y a pesar de ello, el Consejo de Ministros aprobó un paquete adicional de 16.000 millones de euros dirigido a las comunidades autónomas", ha agregado, para seguidamente cifrar en "más de 1.200 millones" de euros que en total estarán dirigidos a Galicia, mientras Feijóo "dice que le parece poco, dice que es injusto el reparto y dice que le corresponde más dinero".



"Galicia tiene lo que le corresponde. Igual que lo tiene Cataluña, igual que lo tiene Andalucía, igual que lo tiene Madrid. Porque este Gobierno no mira el color político de los que gobiernan, mira a la gente, solo a la gente", ha garantizado la ministra de Hacienda.