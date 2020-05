Actualizada 25/05/2020 a las 10:44

Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) debían proceder a hacer hasta cinco millones de revisiones que habían vencido en este mes de mayo. Por eso, el parón productivo de las últimas semanas y las prórrogas para los vehículos que debían hacerlas ha aliviado un poco el trabajo en dichos centros.

No obstante, hay que tener en cuenta que las prórrogas no implican un retraso correlativo en las siguientes inspecciones. Según la información facilitada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las prórrogas a la ITV no tendrán validez a la hora de calcular la nueva fecha de inspección.

Las inspecciones técnicas tienen una validez de un año si los vehículos tienen más de 10 años de antigüedad y de dos años si tienen entre 4 y 10 años. Según la situación que plantea la OCU, un coche de 11 años, que tuviera de prórroga hasta el 1 de julio para renovar la ITV que caducó el 20 de marzo, el año que viene debería acudir a un centro de inspección el 20 de marzo, independientemente de la ampliación de la validez, acortándose esta 3 meses (en este ejemplo práctico).

MISMO PRECIO DE TASAS

La OCU aprovecha así para anunciar que dirigirá una petición al Ministerio de Industria para que la nueva fecha de caducidad se establezca en relación a la validez prorrogada. El argumento que esgrimen es que los requisitos técnicos, de mantenimiento y seguridad son los mismos en ambos casos.

Además, se reclama que los conductores deberían pagar las mismas tasas a la hora de renovar la ITV por unos plazos de validez mucho más cortos de los habituales. Cabe recordar que las tasas de las inspecciones no cuestan lo mismo en todo el territorio español y varían también dependiendo de la motorización y combustible del coche.

