Casado culpa a Sánchez de "fracasar": "Suya es toda la responsabilidad"

Actualizada 20/05/2020 a las 15:56

El líder del PP, Pablo Casado, ha culpado este miércoles en el Pleno del Congreso al jefe del Ejecutivo de haber "fracasado" en la gestión de la crisis del coronavirus, dejando un "erial" y le ha advertido que solo suya es la responsabilidad. Tras apelar a la España de los balcones que se quiere levantar, ha solicitado a Pedro Sánchez "cambiar el rumbo para evitar el naufragio" después de haber "sobrepasado los límites en un abuso insostenible de la excepcionalidad constitucional".



"Después de dos meses otorgándole los máximos poderes que nunca se habían dado desde la oposición al Gobierno, su balance de gestión de esta crisis es un erial. Y suya toda la responsabilidad porque no ha querido contar con nadie en ningún momento. Por eso se le recordará y la historia, al contrario de lo que decía su admirado Castro, no le absolverá", ha proclamado Casado.



En debate de la quinta prórroga del estado de alarma, Casado ha recordado a Sánchez que es el presidente del Gobierno "con menos apoyo electoral de la historia de la democracia" y ha agregado que "quizá por ese delirio de grandeza reclama un estado de alarma indefinido que limita las libertades democráticas de los españoles".



Sin embargo, ha recalcado que existe un plan alternativo con la legislación ordinaria y ha subrayado que el PP se lo ofreció hace dos semanas. Ese plan B, ha proseguido, permite "garantizar la salud sin arruinar" la economía ni vulnerar las libertades.

"UN CALVARIO" LO QUE LE RESTE DE LEGISLATURA



Casado ha afirmado que la crisis del Covid-19 ha "desbordado" al Gobierno, que ha sido "siempre por detrás de los acontecimientos, tomando las medidas equivocadas y mintiendo sobre sus consecuencias"."Ahora va como pollo sin cabeza cambiando de socio y de estrategia ante la mirada atónita de Europa y la indignación de una mayoría de españoles a los que ha dejado abandonados", ha enfatizado.



En este sentido, ha asegurado que Sánchez "cada día está más solo y más débil", ha perdido "toda credibilidad institucional" y "pierde a borbotones la confianza ciudadana". "Cada votación es un suplicio para usted, y lo que reste de legislatura será un calvario", ha pronosticado.



Además, ha criticado la "obsesión" de Sánchez contra Madrid en este proceso y le ha recriminado se centre en "echar la culpa a los demás" para "repartir responsabilidades", algo que, según ha dicho, su partido no va a consentir.



"Hoy viene a pedir la quinta prórroga del estado de alarma. Y lo hace después de más de 60 días de confinamiento, 28.000 muertos, más de 50.000 sanitarios contagiados, cuatro millones de españoles en ERTE, otros tantos en paro y 100.000 empresas quebradas. Ese es el balance real de los poderes extraordinarios de los que usted ha disfrutado", ha manifestado.



SÁNCHEZ, "INCAPAZ DE PROTEGER A LOS ESPAÑOLES"



Por eso, ha recalcado que el PP no puede apoyarle más en la prórroga, dado que sería "una irresponsabilidad". "Hasta aquí hemos podido llegar", ha advertido, para señalar que el estado de alarma es un "agujero negro" para las libertades.



Casado ha afirmado que el presidente del Gobierno es "incapaz de proteger a los españoles más que con esta brutal reclusión del estado de alarma". "Pretende que elijamos entre usted o el caos, pero es imposible porque el caos es usted", ha aseverado, para espetarle: "su plan ha sido un fracaso".



Tras echar en cara al presidente del Gobierno que despreciara las aletas iniciales y la mano tendida de la oposición, el líder de los 'populares' ha tachado de "imprevisión" la compra de mascarillas, de "incompetencia" la gestión de la desescalada y de "ideología sectaria" la "ineficacia" del Ejecutivo para luchar contra la pandemia.



LOS ESCRACHES Y LA "HIPOCRESÍA" DE LOS QUE LOS HACÍAN



Asimismo, Casado ha condenado los escraches a dirigentes políticos como el vicepresidente Pablo Iglesias o el ministro José Luis Ábalos en sus domicilios, aunque quienes ahora los sufren los considerasen en el pasado "jarabe democrático", expresión utilizada en 2013 por el líder de Podemos. A su entender, hay "líneas rojas que no se pueden sobrepasar", como la intimidación, "más aún en el ámbito familiar".



En este sentido, ha censurado "la hipocresía" de aquellos que en el pasado se los hacían a dirigentes del PP y ahora los critican cuando los sufren" mientras "amenazan con hacérselos a la oposición desde los resortes del poder, lo cuál es algo más grave", en alusión a las declaraciones de Iglesias advirtiendo de que los próximos podían ser en las casas de Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso.



Dicho esto, ha avisado a Sánchez de que "su problema no son las protestas" sino que su "problema está en Aluche y en las colas kilométricas para pedir comida". Por eso, ha subrayado que "el mejor escudo social" es el empleo.



Según Casado, el problema del Ejecutivo es la "ruina" que sus políticas están ocasionando y que pretenden "tapar enardeciendo una supuesta lucha de clases" que "quedó sepultada bajo los cascotes del muro de Berlín hace 30 años". "Esta estrategia de estratificación social es irresponsable, pero además no le conviene a un Gobierno que encarna la nueva izquierda caviar", ha advertido.



Además, ha afeado a Sánchez que considere que todo lo hace bien "en su universo paralelo". "La culpa es del PP, de los ricos, de los bulos, de la prensa, de los mercados. Todo es una conspiración que hace que este virus derechista y burgués se cebe con España para poner a prueba al mejor presidente de la historia mundial", ha exclamado.



CONVENCIDO DE QUE TENDRÁ QUE PEDIR EL RESCATE



En su intervención, Casado ha repasado el plan 'Activemos España' que ha presentado el PP con medidas sanitarias, económicas y para la desescalada jurídica. Entre ellas, ha destacado un pacto de estado en materia sanitaria que ha bautizado como 'Pacto Cajal' en honor al Nobel de Medicina.



En clave económica, ha subrayado que el "fallido" Plan A de Sánchez se ha convertido en el Plan D de "siempre" y que, a su juicio, pasa por "deuda, déficit, despilfarro, desempleo y depresión".



Tras asegurar que las previsiones económicas del Gobierno "no se las cree nadie, ni la Comisión Europea, ni el Banco de España, ni la Airef", se ha mostrado convencido de que España tendrá que pedir el rescate a Europa y que "la obligación del Gobierno es informar a los españoles sobre cuánto va a recortar el estado del bienestar".



QUERER LLEGAR AL VERANO SIN CONTROL DEL PARLAMENTO



El presidente del PP ha censurado que el objetivo de Sánchez al intentar la prórroga de un mes era "llegar hasta el verano y no ser controlado por el Parlamento hasta septiembre". "Es decir, permanecer tres meses más con poderes excepcionales", ha denunciado.



Casado ha criticado que se pueda identificar a todos los que salen a pasear, pero no a los "supuestos expertos" que dictan sobre las libertades "sin más referencia científica que el pulgar para arriba o para abajo". También ha denunciado que el Gobierno mande "helicópteros y antidisturbios a unas concentraciones en Madrid", pero ponga "alfombra roja a los aquelarres a favor de etarras en Navarra".



Finalmente, ha acusado al Gobierno de "rozar la malversación de caudales públicos" a favor del PSOE con encuestas electorales "debidamente cocinadas", y que durante este periodo "solo haya sido capaz de hacer una de las tres oleadas necesarias de la encuesta de seroprevalencia".