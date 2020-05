Las mascarillas serán obligatorias probablemente desde este miércoles

Actualizada 19/05/2020 a las 18:55

Los españoles tendrán que ir con mascarilla, además de en el transporte público, en espacios cerrados y en la vía pública cuando no sea posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros, a partir de que se publique la orden correspondiente en el BOE y eso será probablemente este miércoles.



Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al referirse al acuerdo de anoche del Gobierno y las comunidades autónomas para hacerlo obligatorio como hasta ahora, en el transporte público, y también en espacios cerrados y en la vía pública si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros.



Esta medida ha sido acordada en Consejo de Ministros y tras el acuerdo de anoche del Gobierno y las comunidades autónomas en relación a la obligatoriedad de las mascarillas higiénicas o quirúrgicas, que se van a distribuir por distintos canales.



Entre estos canales de distribución, según ha dicho el ministro Salvador Illa están las farmacias, según ha dicho el ministro, que ha recordado que el Gobierno tiene un mecanismo de control de precios sobre las mismas.



No obstante, el ministro ha precisado que en esta obligatoriedad habrá excepciones para determinados colectivos a los que se les podría dar un trato distinto, como por edad o por prescripción médica, que se podrán constatar en la orden que se publique "con toda probabilidad mañana".



Illa también ha indicado que el Ministerio ultima la orden que acabará con las franjas horarias para las salidas en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes.



Esta orden, que relajará las restricciones horarias en la España rural, se publicará "muy probablemente en los próximos días, quizá mañana mismo".